Перевізник FlixBus відкриває 3 нових автобусних маршрути з України до Польщі та Чехії
З 15 грудня в FlixBus з'явиться ще 3 нових рейси, один з яких буде курсувати з Полтави до Праги, а два інші – з Вінниці та Івано-Франківськадо, відповідно, до Варшави та Познані
Про це йдеться на сторінці FlixBus у Twitter.
Маршрути здійснюватимуть перевезення з Вінниці до Варшави, з Івано-Франківська до Познані та з Полтави до Праги.
Повний маршрут нових рейсів:
N3242: Вінниця – Хмельницький – Львів – Люблін – Варшава;
N3245: Івано-Франківськ – Львів – Жешув – Лодзь – Познань;
N3271: Полтава – Київ – Львів – Краків – Прага.
Компанія нагадує, що FlixBus після початку повномасштабного вторгнення запустив шість нових маршрутів з України до Європи. Загалом компанія уже має 14 ліній до 5 країн Європи: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини і Австрії.
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