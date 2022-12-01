Перевізник FlixBus відкриває 3 нових автобусних маршрути з України до Польщі та Чехії

Про це йдеться на сторінці FlixBus у Twitter.

Маршрути здійснюватимуть перевезення з Вінниці до Варшави, з Івано-Франківська до Познані та з Полтави до Праги.

Повний маршрут нових рейсів:

N3242: Вінниця – Хмельницький – Львів – Люблін – Варшава;

N3245: Івано-Франківськ – Львів – Жешув – Лодзь – Познань;

N3271: Полтава – Київ – Львів – Краків – Прага.

Компанія нагадує, що FlixBus після початку повномасштабного вторгнення запустив шість нових маршрутів з України до Європи. Загалом компанія уже має 14 ліній до 5 країн Європи: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини і Австрії.

Так виглядає мережа прямих маршрутів #FlixBus з України сьогодні: 14 зелених автобусних ліній до 5 країн Європи.

????До речі, всі наші рейси рухаються по Україні вдень, тобто враховують комендантську годину. pic.twitter.com/DFLKXzp5tk — FlixBus Ukraine (@FlixbusUA) November 30, 2022

Укрзалізниця відновлює сполучення з Кошице, де є один з найбільших аеропортів Словаччини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb