Переворот у Гвінеї: Військові заявили про арешт президента країни

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про те, що президент Гвінеї Альфа Конде заарештований військовими спецпризначенцями, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Крім того, під вартою, за їхніми даними, опинилися багато високопосадовців.

У мережі з'явилося фото та відео, на якому людина схожа на Конде перебуває в оточенні озброєних військових.

Зазначається, що заколотників очолює командувач армійським спецпідрозділом GPS полковник Мамаді Думбуйя.