Переворот у Гвінеї: Військові заявили про арешт президента країни
Військові, які влаштували переворот у Гвінеї, стверджують, що заарештували президента країни
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про те, що президент Гвінеї Альфа Конде заарештований військовими спецпризначенцями, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела.
Крім того, під вартою, за їхніми даними, опинилися багато високопосадовців.
У мережі з'явилося фото та відео, на якому людина схожа на Конде перебуває в оточенні озброєних військових.
Зазначається, що заколотників очолює командувач армійським спецпідрозділом GPS полковник Мамаді Думбуйя.
- 5 вересня стало відомо, що у Гвінейській республіці спецпризначенці здійснили спробу державного перевороту.
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