Періс Гілтон вдягнула капелюх від українського дизайнера

Про це у своєму Instagram повідомив сам дизайнер Руслан Багінський.

Американську світську левицю побачили в аеропорту Мумбаї. Періс Гілтон прилетіла туди для презентації нового аромату Ruby Rush. Зірка зробила кілька фото з фанатами, покрасувавшись капелюшком українського бренду Ruslan Baginskiy.

Головний убір створений в рамках колекції осінь-2022. Вартість його складає $280. Капелюшок виконаний з вовняної та бавовняної тканин та прикрашений лаконічною вишивкою ручної роботи.

Нещодавно музикант та актор горрору "Пташиний короб" Колсон Бейкер, відомий також як Machine Gun Kelly, вийшов на червону доріжку міжнародного кінофестивалю Ньюпорт-Біч у сережках українського бренду POCHE

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