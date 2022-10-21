Періс Гілтон вдягнула капелюх від українського дизайнера
Американська фотомодель та акторка Періс Гілтон покрасувалась у капелюшку від українського дизайнера Руслана Багінського
Про це у своєму Instagram повідомив сам дизайнер Руслан Багінський.
Американську світську левицю побачили в аеропорту Мумбаї. Періс Гілтон прилетіла туди для презентації нового аромату Ruby Rush. Зірка зробила кілька фото з фанатами, покрасувавшись капелюшком українського бренду Ruslan Baginskiy.
Головний убір створений в рамках колекції осінь-2022. Вартість його складає $280. Капелюшок виконаний з вовняної та бавовняної тканин та прикрашений лаконічною вишивкою ручної роботи.
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