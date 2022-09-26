Перша леді США Джіл Байден пообіцяла підтримку родин українських захисників, що загинули

Про це вона сказала під час зум конференції за участі першої леді, керівниці благодійного фонду ТАПС (США) Бонні Керолл та українською командою БВ ТАПС.

Білий дім The White House опублікував відео з конференції (зум зустріч) БФ ТАПС (Україна, Дніпро) з першою леді США, Джил Байден, про підтримку урядом США родин загиблих Героїв України.

У конференції взяла участь Бонні Керолл, керівниця ТАПС США Tragedy Assistance Program for Survivors (TAPS), яка перебувала з дружнім візитом в Дніпрі, Юлія Дмитрова, керівниця БО БФ Тапс, а також Катерина Чижик, Лілія Кравець, співзасновниці БО БФ Тапс і головна психологиня ГО ТАПС Україна, Олена Шилова.

Під час зустрічі родини "Тапс Україна" (філія, яка діє в Україні з 2018 року) змогли поділитися своїми історіями, а перша леді висловила співчуття та пообіцяла підтримувати українські родини у час страшної війни росії проти України.

Джерела — офіційні сторінки jill baiden в Instagram, Twitter.



