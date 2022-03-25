Перша російська компанія увійшла в технічний дефолт
Російська "Северсталь" першою в країні увійшла в стан технічного дефолту
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Северсталь" належить наближеному до президента РФ Володимира Путіна олігарху Олексію Мордашову.
Компанія не змогла виплатити борги з випуску євробондів через санкції.
"Северсталь" передала банку-кореспонденту Citigroup необхідну виплату в $12,6 млн завчасно, але фінустанова заблокувала кошти через санкції.
Російська компанія мала отримати дозвіл на проведення транзакції в Мінфіні США. Але концерн не встиг цього зробити, тому інвестори так і не отримали свої виплати вчасно. Більш того, вже закінчився пільговий період для погашення.
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