Перша російська компанія увійшла в технічний дефолт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.



"Северсталь" належить наближеному до президента РФ Володимира Путіна олігарху Олексію Мордашову.



Компанія не змогла виплатити борги з випуску євробондів через санкції.

"Северсталь" передала банку-кореспонденту Citigroup необхідну виплату в $12,6 млн завчасно, але фінустанова заблокувала кошти через санкції.

Російська компанія мала отримати дозвіл на проведення транзакції в Мінфіні США. Але концерн не встиг цього зробити, тому інвестори так і не отримали свої виплати вчасно. Більш того, вже закінчився пільговий період для погашення.