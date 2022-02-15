Перше судно класу контейнеровозів пройшло з українського порту в обхід заблокованих Росією морських районів
Завантажений зерном у приватному порту ТІС балкер Panamax оминув закриту росіянами зону в Чорному морі
Про це повідомив власник порту Андрій Ставніцер.
"Із зернового терміналу Neptune у Південному обхідним маршрутом пройшов балкер MV Melia з дедвейтом 76 тисяч 225 mt та осадкою 12,85 метра. Це перше судно класу Panamax, яке успішно пройшло додатковим коридором", - написав він.
Власник порту зауважив, що безпечний маршрут проклали завдяки Мінінфраструктури України.
Він додав, що найближчим часом Держгеографія оприлюднить офіційне повідомлення про підтвердження глибин 15+ і те, що порти можуть працювати в штатному режимі.
За словами Андрія Ставніцера, доводиться переконувати міжнародних партнерів, що ситуація в Україні набагато краща, ніж може здатися через повідомлення в медіа.
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