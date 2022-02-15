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Перше судно класу контейнеровозів пройшло з українського порту в обхід заблокованих Росією морських районів

15 лютого, 2022 вiвторок
12:04
Суспільство

Завантажений зерном у приватному порту ТІС балкер Panamax оминув закриту росіянами зону в Чорному морі

Про це повідомив власник порту Андрій Ставніцер.

"Із зернового терміналу Neptune у Південному обхідним маршрутом пройшов балкер MV Melia з дедвейтом 76 тисяч 225 mt та осадкою 12,85 метра. Це перше судно класу Panamax, яке успішно пройшло додатковим коридором", - написав він.

Власник порту зауважив, що безпечний маршрут проклали завдяки Мінінфраструктури України.

Він додав, що найближчим часом Держгеографія оприлюднить офіційне повідомлення про підтвердження глибин 15+ і те, що порти можуть працювати в штатному режимі.

За словами Андрія Ставніцера, доводиться переконувати міжнародних партнерів, що ситуація в Україні набагато краща, ніж може здатися через повідомлення в медіа.

  • Нагадаємо, 10 лютого шість великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ завершили перехід до окупованого Севастополя. 
  • МЗС України висловило протест через рішення РФ блокувати судноплавство в частині акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. У Збройних Силах України вважають, що Росія зловжила міжнародним правом і ці дії є черговою загрозою суверенітету України.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков назвав блокування Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань "повзучою окупацією моря". Міністр закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ.
  • Адміністрація морських портів України заявила, що військові навчання РФ заблокують морські шляхи до українських портів.
  • США назвали блокаду Росією Чорного й Азовського морів обмеженням суверенітету України.
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