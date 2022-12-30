Про це пишуть Bloomberg.

За 2022 рік 500 найбагатших мільярдерів світу втратили $1,4 трлн.

Найбільше втрат найбагатші люди світу заподіяли самі собі: шахрайство на біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда; російські олігархи потрапили під санкції через розв'язання Росією війни в Україні; дії нового власника Twitter й мільярдера Ілона Маска вартували йому $138 млрд.

У 2022 році вагоме падіння статків сталося в мільярдерів, які накопичили капітал в час пандемії: Ілон Маск, Джеф Безос, Чанпенг Чжао та Марк Цукерберг разом втратили близько $392 млрд.

24 лютого, у день початку російського повномасштабного вторгнення, найбагатші люди Росії разом втратили 46,6 млрд доларів. Невдовзі світові лідери наклали на російських "олігархів" та їхні компанії санкції, які майже унеможливлюють для бізнес-магнатів збереження контролю над своїми активами на Заході. Зазначається, що найбагатші росіяни втратили ще 47 млрд доларів протягом 2022 року, оскільки війна триває.

Нагадаємо, за даними міжнародного об’єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam, від березня 2020 року й до початку 2022 статки Ілона Маска зросли на більш ніж на 1000%.

15 квітня у МВФ заявили, що війна, розв'язана Росією в Україні, матиме наслідки для економік 143 держав, які генерують 86% світового ВВП.

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