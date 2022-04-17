Перших 7 українців врятували з фільтраційного табору в Пензенській області, - Людмила Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова.



"Минулого тижня до мене звернулися волонтери з росії, які виявили три табори для депортованих українців в Пензенській області. Вони відвідали один із таких таборів, де на той час перебували понад 400 осіб - здебільшого жінки та 147 дітей різного віку, включаючи немовлят", - розповіла Денісова.



За її словами, вчора перші 7 українців доправили з табору в Пензенській області до Естонії. Серед них - сім’я з трьома дітьми.



Відомо, що врятовані були у вкрай важкому та пригніченому становищі, не мали одягу, харчів, предметів гігієни, із Маріуполя їх забрали прямо з бомбосховища



"За результатами спільної роботи з російськими волонтерами, консульською службою в Естонії та Естонською стороною, вчора перші 7 українців з табору у Пензенській області, в тому числі сім’я з трьома дітьми, були доправлені до міста Нарва в Естонії та отримують допомогу", - додала вона.



Відомо, що наразі йде підготовка до перевезення наступної групи осіб.

Нагадаємо, нещодавно окупанти примусово депортували з Ізюма до Росії понад 50 містян.

Станом на 13 квітня було відомо, що окупанти депортували до РФ понад пів мільйона українців.