Перших 7 українців врятували з фільтраційного табору в Пензенській області, - Людмила Денісова
Україні вдалося звільнити депортованих Росією українських громадян, яких окупанти вивезли із Маріуполя у Пензенську область
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради Людмила Денісова.
"Минулого тижня до мене звернулися волонтери з росії, які виявили три табори для депортованих українців в Пензенській області. Вони відвідали один із таких таборів, де на той час перебували понад 400 осіб - здебільшого жінки та 147 дітей різного віку, включаючи немовлят", - розповіла Денісова.
За її словами, вчора перші 7 українців доправили з табору в Пензенській області до Естонії. Серед них - сім’я з трьома дітьми.
Відомо, що врятовані були у вкрай важкому та пригніченому становищі, не мали одягу, харчів, предметів гігієни, із Маріуполя їх забрали прямо з бомбосховища
"За результатами спільної роботи з російськими волонтерами, консульською службою в Естонії та Естонською стороною, вчора перші 7 українців з табору у Пензенській області, в тому числі сім’я з трьома дітьми, були доправлені до міста Нарва в Естонії та отримують допомогу", - додала вона.
Відомо, що наразі йде підготовка до перевезення наступної групи осіб.
- Нагадаємо, нещодавно окупанти примусово депортували з Ізюма до Росії понад 50 містян.
- Станом на 13 квітня було відомо, що окупанти депортували до РФ понад пів мільйона українців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе