Пес Патрон і "чотирилапий розвідник" Тор отримали нагороди

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Нагороди отримали пес Патрон і бельгійська вівчарка малінуа на кличку Тор, який разом зі своїм провідником служить у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Церемонія відбулася в приміщенні готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv. Проведенням займалася громадська організація "Кінологічна спілка України" за підтримки компанії Royal Canin.

Для нагородження запросили кінологів і службових собак від установ сектору оборони та безпеки України, які брали участь у бойових діях з відсічі російської збройної агресії та відзначились під час виконання завдань за призначенням.

Крім службових собак, президент громадської організації "Кінологічна спілка України" Георгій Онищенко вручив нагороди кінологам, які представляли ЗСУ, СБУ, ДСНС, Нацгвардію, Управління державної охорони України тощо. Кожен із чотирилапих захисників отримав смачний подарунок.

"Свої нагороди собаки та кінологи чесно заслужили, адже серед них були ті, хто виконував завдання в осадженому Маріуполі, виявляв вибухові пристрої на щільно замінованих окупантами ділянках в декількох областях нашої держави, зберігши тим самим життя багатьох громадян України", - зазначили в ГУР.

1 вересня Укрпошта випустила першу в Україні благодійну марку із зображенням пса-сапера Патрона. З її допомогою збирають кошти на машину для розмінування на дистанційному управлінні

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb