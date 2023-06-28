Петро Порошенко: Конституція – це наш план дій

"Ми часто сприймаємо Конституцію як перелік прав та свобод, обов’язків та повноважень, як декларацію наших намірів і мрій.А давайте спробуємо подивитися на Конституцію як на план дій", – пропонує п’ятий президент.

" Що означає європейська ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України?Це означає, що всі гілки влади, від яких це залежить, мають виконати свої конституційні обов’язки і забезпечити початок переговорів про вступ до Європейського Союзу вже цього року. Це означає, що всі гілки влади — президент, верховна рада, кабінет міністрів та інші — мають робити все, щоб Україна якнайшвидше зняла всі питання західних союзників, які заважають нам рухатись в НАТО. Боротьба з корупцією, електронне декларування, децентралізація, закон про незалежний відбір Суддів КСУ", – пише Порошенко.

"Що означає відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями за майбутнє України? Що значить зміцнення громадянської злагоди на землі України? Це означає, що ми повинні тримати внутрішню єдність і зробити все від нас можливе і неможливе, щоб зберегти державу, вигнати ворога з нашої землі і перемогти. Ось про це говорить нам наша Конституція. Це — наш план, наш дороговказ, наш Основний Закон", – наголошує Петро Порошенко.