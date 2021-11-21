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Петро Порошенко: Ми достатньо сильні, щоб захистити свободу, демократію та європейський вибір, і це наша спільна справа

21 листопада, 2021 неділя
18:16
Суспільство Петро Порошенко

Українська патріотична спільнота достатньо сильна для того, щоб захистити свободу, демократію і європейський вибір. Про це у відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи заявив лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко

Він наголошує: свобода ніколи не дається раз і назавжди, за неї треба боротися щодня.

"І через сімнадцять років після Помаранчевої Революції, і через вісім років після початку Революції Гідності ми впевнені  - шанс, який ці події відкрили перед Україною, наше покоління не втратило. Ми відстояли свободу і незалежність. Ми - серед небагатьох країн, які зберегли демократію в цій частині світу", - зазначає Порошенко.

"Ми із вдячністю згадуємо і схиляємо голови перед Небесною сотнею. І перед небесними тисячами героїв оборони України від російської агресії", - говорить п’ятий Президент.

Порошенко констатує: два з половиною роки тому до влади в Україні прийшли люди, для яких гідність та європейський вибір не являли жодної цінності.

"Свого часу вони відверто глумилися над учасниками Революції гідності. Пригадайте їхній номер про вовняний одяг і ебонітові палички "Беркуту".  Той цинізм вони називали "гумором". А потім на вимогу Путіна "беркутів" відпустили до Росії - просто з лави суду. Шанси юридично довести, хто був замовником розправи над Майданом, втрачені. Їх знищив Зеленський", - наголошує лідер "Європейської солідарності".

Порошенко нагадав: у листопаді 2013 року першою на Майдан вийшла українська молодь, обурена рішенням влади зупинити євроінтеграцію України.

"Відновлення курсу на членство в Європейському Союзі стало однією з головних вимог Революції Гідності. Виконуючи цю волю, наша команда підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом і потім виграла у Путіна майже дволітню дипломатичну боротьбу за її ратифікацію. Переорієнтували українську економіку з російського ринку на ринок ЄС. Відкрили безвізові двері до Європи для десятків мільйонів українців. Безальтернативність стратегії на вступ до Євросоюзу та НАТО закріпили в Конституції".  

"А що зроблено на цьому напрямку за останні два з половиною роки? Тішить хіба що те, що на рівні риторики влада не сміє заперечувати курс на євроатлантичну інтеграцію. Бла-бла-бла - з цим у них виходить добре. Не дарма таких як вони люди колись називали "мастером разговорного жанра", - говорить Петро Порошенко.

"Однак, якщо судити за конкретними справами та проектами, реальний рух України до Європи зупинено. Гірше того - у внутрішній політиці відбуваються процеси, які віддаляють нас від Європейського Союзу. Де боротьба з корупцією? "Велике будівництво" стало масштабним бізнес-проектом з особистого збагачення першої особи держави. Подібні проекти існували лише за часів Януковича", - нагадав Порошенко.
 


"Йде знищення свободи слова. Під прикриттям нібито боротьби з олігархами влада хоче загарбати всі телеканали, щоб не лунало жодної критики. Щоб було, як в Лукашенка. І це далеко не все, що вони планують. Замість пропорційної системи з відкритими списками, якої вимагав Майдан і яку ми закріпили у Виборчий кодекс, Зеленському радять не просто повернути змішану систему, а повністю перейти на мажоритарку. Бо "слуги" впали настільки, що можуть розраховувати лише на адмінресурс і скупку голосів, як це було на округах останнім часом", - застерігає п’ятий президент. 

"А ще вони хочуть голосувати по Інтернету. Ця технологія стала одним із головних інструментів  фальсифікації на вересневих виборах в Росії до путінської державної думи. Парламентські вибори, які згідно Конституції чітко мають відбутися в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради, тобто у жовтні 2023 року, вони задумали перенести на рік, незважаючи на Конституцію. Щоб провести їх пізніше президентських. І для цього всіма правдами й неправдами хочуть взяти під контроль Конституційний суд, щоби перекрутити Основний закон на свою користь", - говорить Порошенко.

"Парламентсько-президентська республіка, яку повернули на вимогу Революції гідності, стала вже фікцією. В руках Зеленського - стільки влади, скільки не було в жодного з президентів України. Але йому й цього замало. Тому Банкова і вкинула в інформаційний простір тезу про "президентську республіку". І я не здивуюся, що, якщо їм тільки вдасться протягнути до Конституційного суду слухняних суддів, вони спробують зробити з Конституцією те, що вчинив Янукович в 2010 році", - припускає лідер партії.

"Але річниця Революції гідності ще раз нагадує, чим завершуються в Україні спроби будувати авторитаризм і диктатуру. Хто цього не зрозумів, хай спитає в того ж Януковича", - зауважив Петро Порошенко.

Він наголошує: є приводи для тривоги, але немає місця для песимізму.

"Ми точно знаємо про певні плани влади. Про якісь - здогадуємось. А поінформовані - значить, озброєні!", - переконаний Порошенко.

"Європейська солідарність", громадянське суспільство, ветерани, волонтери, мільйони та мільйони українців достатньо сильні для того, щоби захистити свободу, демократію і європейський вибір. Це - наша спільна справа. Так само як і оборона України від Путіна, захист від російської агресії, від Кремля, який так і не змирився з європейським вибором України. Разом ми - сила. І тому головні наші перемоги ще попереду", - резюмує Порошенко.


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Петро Порошенко
Володимир Зеленський
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