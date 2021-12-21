Петро Порошенко у Варшаві обговорив безпекові питання із головою комітету у закордонних справах сейму Мареком Кухцінським
Лідер "Європейської Солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко у Варшаві зустрівся із головою Комітету у закордонних справах сейму Республіки Польща Мареком Кухцінським та членами комітету у закордонних справ сейму
Про це пише пресслужба партії "ЄС".
Учасники зустрічі докладно обговорили безпекову ситуацію в регіоні, передусім з огляду на концентрацію російських військ вздовж державного кордону України, а також триваючі зусилля із забезпечення деокупації Донбасу та Криму.
Петро Порошенко подякував за тверду підтримку Києва з боку Варшави та наголосив на важливості подальшого скоординованого зміцнення трансатлантичного фронту санкцій проти російського агресора.
Щодо так званих пропозицій Кремля про "гарантії безпеки" учасники зустрічі наголосили: принциповою умовою для будь-яких подібних обговорень з Москвою є негайна деескалація на кордонах України та деокупація захоплених Росією українських територій Донбасу та Криму.
Сторони скоординували підходи з цих питань, наголосивши на важливості збільшення ціни за агресію Росії у світлі триваючих в ЄС та НАТО обговорень щодо шляхів відповіді на безпекові виклики, у тому числі превентивних заходів.
Сторони висловили рішучу налаштованість і далі протистояти запуску "Північного потоку - 2", який підриває загальноєвропейську безпеку і солідарність, а у світлі нинішніх викликів з боку Кремля є неприпустимим.
Окремо сторони обговорили ситуацію у справі зміцнення демократії, верховенства права та стійкості інститутів держави в Україні, передусім у контексті боротьби з корупцією.
Учасники зустрічі наголосили на небезпеці повернення України до колишньої практики вибіркового правосуддя і переслідування політичних опонентів, що є неприйнятним для країни, яка щиро прагне європейської та євроатлантичної інтеграції.
Петро Порошенко висловив вдячність Мареку Кухцінському за тверду підтримку України у протидії російській агресії та на шляху нашої держави до Європейського Союзу та НАТО.
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