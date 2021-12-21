Петро Порошенко у Варшаві: ПДЧ в НАТО для України – це найкраща санкція проти Путіна, яка може бути застосована вже зараз
План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії, яка може бути застосована вже зараз
Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив у Варшаві під час виступу на Міжнародній безпековій конференції "Росія – Україна – НАТО: ескалація напруження на східному фланзі", пише пресслужба партії "ЄС".
"План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже в наступному році в Мадриді в червні. Я до речі, хочу нагадати, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також прийнятий у Мадриді", – зазначив Порошенко.
"Це буде найкраща санкція, перемога вільного світу і нищівна поразка Путіна. Бо ніякі Будапештські меморандуми безпеку не гарантують. Єдиним інструментом безпеки є НАТО", – переконаний Порошенко.
"Зараз де-факто Путін намагається повернути Ялту – із зонами впливу, із заборонами руху по НАТО. І він публічно висуває ці ультиматуми. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, чи маємо ми право і можливість бути членами НАТО, чи ні. Це залежить виключно від НАТО і від українського народу. І ми маємо дати зараз дуже жорстку відповідь, яку Путін точно почує", – наголошує Петро Порошенко.
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