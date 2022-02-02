Петро Порошенко: йдеться не про Трухіна, а про повну деградацію влади Зеленського

Про це пише у Facebook п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє пресслужба партії "ЄС".



"З тих пір, як Володимир Зеленський привів у Верховну Раду армію своїх "слуг", Україна постійно переживає "день бабака". Сьогодні ж друге лютого. Корупція, хабарі, п’янь за кермом, яка є потенційними вбивцями – "слугам" все сходить з рук. І тільки суспільна увага та журналістські розслідування витягують на світ Божий їхні численні злочини і не дають ховати зелені кінці в каламутну воду", – констатує Порошенко.



"Йдеться не про Трухіна. І не про ДТП. Це взагалі про Зеленського. Він несе відповідальність за кожного "Слугу", бо всі ці зашкварені ноунейми потрапили до списку з його волі і тільки. В 2019-му "Слуги" любили називати це модними слівцями типу "соціальний ліфт". Насправді ж Зеленський просто запустив каналізацію у реверсному режимі – і цим ліфтом все воно поперело нагору. А зараз він системно покриває злочини своєї команди, бо сам є співучасником", – зауважує лідер партії.



Порошенко констатує: розслідування злочину за участі тіньового касира Зеленського депутата Трухіна демонструє повну деградацію влади. "Як і те, що і ДБР, і МВС, і Офіс генерального прокурора обслуговують виключно інтереси Офісу Зеленського. І що тільки його персональна участь могла протягом майже півроку забезпечувати таку глибоку координацію силових структур у "кришуванні" Трухіна", – наголошує Петро Порошенко.



"Ми вимагаємо негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради, де мають звітувати очільники правоохоронних органів… Так само маємо право почути і Зеленського, персонального ангела-охоронця Трухіна", – пише п’ятий президент.



"Вважаю, що НАБУ має звернути увагу і на інформацію про сумку із 150 тисячами, які Трухін віз із Полтави до Києва. Та долучити цей епізод до розслідування численних заяв про "зарплати у конвертах" для "слуг" і про відкати на "Великому крадівництві", – зазначає Петро Порошенко.



"Наголошую: повну відповідальність за дії Олександра Трухіна несе Зеленський, який привів його в парламент. Відповідальність за бездіяльність міністра Монастирського несе Зеленський, який його туди рекомендував. Відповідальність за бездіяльність ДБР несе Зеленський, який призначив керівника Бюро, благословивши шахрайський конкурс", – резюмує лідер партії.