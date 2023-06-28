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Петро Порошенко з трибуни парламенту: блокування виплат 30 тисяч військовим – несправедливе і нечесне

28 червня, 2023 середа
14:27
Новини

Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту заявив, що блокування виплат 30 тисяч військовим, яке відбувається протягом останніх місяців – це свідома наруга над Збройними силами

Він закликав депутатів виконати свій обов’язок щодо українських захисників, про це пише пресслужба партії "ЄС".

"Дуже відповідально, що ми приймаємо цей закон в День Конституції, коли поруч  з трибуною Верховної Ради лежить текст Конституції. Пріоритетні завдання, які стоять перед Україною, це оборона і безпека, це демократія та економіка. Ми говоримо зараз про справедливість і відновлення 30 тисяч виплат, які були встановлені в березні 2022. Спроби забрати у воїнів виплати є несправедливими, безвідповідальними, нечесними", – зазначив Порошенко.

П’ятий президент нагадав, що 10 квітня Верховна Рада України конституційною більшістю голосів проголосувала за те, щоб відновити виплати військовим: "ті, хто зупинив підписання цього закону, будуть нести відповідальність перед народом України та перед українськими військовими за те, що три місяці вони позбавляють українських військових грошей".  

"Ми робили все можливе для того, щоби розв'язати це питання, зробити робочу групу. В робочій групі, яка була створена за нашою ініціативою, ми визначилися, щоб прийняти в першому читанні – знову конституційною більшістю – норму про повернення для всіх 30 тисяч. І надати право Кабінету Міністрів вилучати тих, хто знаходиться в пунктах постійної дислокації. Ми мали голосувати цей законопроєкт в цілому. І знову ті ж, хто зупинив 10 квітня виплати військовим 30 тисяч, вимагали, щоб поставити це на друге читання", – обурився Порошенко.

"Подивіться, що ви наробили – там знаходиться норма, яка позбавляє військових 30 тисяч виплат. Те, за що ми боролися – за поранених, за тих, хто поза штатом, за позиції по інструкторах, по курсантах, по строковій службі, – не виправдовує того, що нашими руками хочуть забрати у військових. Це ґвалтування парламенту і наруга над Конституцією", – резюмував Порошенко.

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