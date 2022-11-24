Петро Порошенко закликав до повної ізоляції російського режиму

Про це пише у Facebook Петро Порошенко.

"У безсилій злобі Москва вкотре розписується в тому, що геть нічого не може зробити ані з Україною, ані з нашим героїчним спротивом, ані з міжнародною єдністю та солідарністю. Без світла, тепла або води можна потерпіти і день, і тиждень. Однак, без свободи та незалежності — це не життя. Однак, рабам, що населяють територію по той бік "поребрика", цього не збагнути", – зазначає п’ятий президент.

"Ще більше зброї Україні, якісне посилення системи ППО, аби контролювати небо. Надання нам зброї середньої і далекої дальності дії, аби знищувати російські збройні арсенали та логістичні центри. Антиросійські санкції, включно з тотальним ембарго. Визнання Росії державою-терористом. Повна міжнародна ізоляція злочинного режиму — такою має бути відповідь колективного Заходу", – переконаний Порошенко.

"А за нами діло не стане. Наші ЗСУ виженуть загарбників, покарають за кожен злочин, за кожну ракету, снаряд чи кулю, за кожне життя. Ми — вистоїмо і переможемо", – наголошує Петро Порошенко.

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