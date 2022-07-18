Під час стрілянини в торговельному центрі США загинули щонайменше три людини

Про це пише The Associated Press із посиланням на поліцію штату.

Увечері 17 липня в місті Грінвуд штату Індіана до фудкорту торгового центру Greenwood Park Mall увійшов озброєний гвинтівкою та кількома магазинами з набоями чоловік і почав стріляти. У підсумку щонайменше три людини загинули, ще двоє поранено, серед яких 12-річна дівчинка.

За словами начальника поліції Джима Айсона, інших присутніх врятував 22-річний юнак, який законно носив вогнепальну зброю і застрелив нападника.

"Цей хлопець, який зміг зупинити стрілка майже відразу, як він почав, є справжнім героєм ", - зазначили в поліції.

Серед двох поранених є 12-річна дівчинка. Її стан стабільний.

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