Під Києвом патрульні поліцейські потрапили в ДТП, троє осіб в лікарні
На в'їзді до Києва на Брест-Литовському шосе сталася ДТП за участю поліції
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Поліцейські на Skoda Rapid рухалися до Києва і в місці розвороту зустрічного транспорту намагалися розвернутися, при цьому не пропустивши BMW X5.
В результаті зіткнення постраждали двоє поліцейських та водій BMW X5. Вони в лікарні.
На місці працюють поліцейські та слідчо-оперативна група.
Чи були включені спецсигнали і звукова сигналізація, у поліції наразі невідомо.
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