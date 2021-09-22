Під Києвом патрульні поліцейські потрапили в ДТП, троє осіб в лікарні

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Поліцейські на Skoda Rapid рухалися до Києва і в місці розвороту зустрічного транспорту намагалися розвернутися, при цьому не пропустивши BMW X5.



В результаті зіткнення постраждали двоє поліцейських та водій BMW X5. Вони в лікарні.



На місці працюють поліцейські та слідчо-оперативна група.



Чи були включені спецсигнали і звукова сигналізація, у поліції наразі невідомо.



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