Під Мурманськом розбився вертоліт, повідомляють про 4 постраждалих

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"За три кілометри від аеропорту Мурманська розбився гелікоптер, постраждали чотири особи, повідомляють екстрені служби", - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався у Лавозерському районі, попередньо обійшлося без загиблих. Російські телеграм-канали повідомляють, що причина падіння - погані погодні умови, зокрема сильний вітер та снігопад.