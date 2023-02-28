Під Мурманськом розбився вертоліт, повідомляють про 4 постраждалих
У вівторок, 28 лютого, за три кілометри від аеропорту Мурманська розбився гелікоптер, наразі відомо про чотирьох постраждалих
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"За три кілометри від аеропорту Мурманська розбився гелікоптер, постраждали чотири особи, повідомляють екстрені служби", - йдеться у повідомленні.
Інцидент стався у Лавозерському районі, попередньо обійшлося без загиблих. Російські телеграм-канали повідомляють, що причина падіння - погані погодні умови, зокрема сильний вітер та снігопад.
- 28 лютого в Підмосков'ї впав безпілотник, російські ЗМІ заявили, що він українського виробництва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.3
Купівля 38.3Продаж 39.32
-
EUR
Купівля 40.09Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе