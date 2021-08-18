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Під Печерським судом в Києві — акція на підтримку директора заводу "Кузня на Рибальському"

18 серпня, 2021 середа
19:49

Робітники заводу "Кузня на Рибальському" під будівлею Печерського районного суду Києва проводять акцію на підтримку керівника свого підприємства Валерія Шандри, якого тримають під вартою у справі катерів, які виробляє завод для Військово-морських сил ЗСУ

Про це пише "Прямий".

Вони скандують: "Руки геть від заводу!", "Шандрі волю!". Підтримати людей під судом прийшли також громадські активісти та народні депутати.

Зокрема депутат з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький наголосив, що справа проти бойового генерала Ігоря Павловського та директора "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри є виключно політичною.

"Це абсолютно політична мета і боротьба з політичними опонентами. Нічого іншого в цій справі немає. Застава така велика для того, щоб ця людина була у в’язниці", – наголосив він.

Депутат переконаний, що все це робиться для того, щоб на пропагандистських каналах крутити сюжети і розповідати про зловживання, яких немає.

"Мова йде про три кораблі, а сума застави вираховувана із замовлення на 100 кораблів, до яких ще навіть і справа не дійшла. Очевидно, це повна фальсифікація, шита білими нитками з піарною метою. Але внаслідок цього страждає підприємство, яке може працювати для України. Внаслідок цього страждають люди, які знаходяться у в’язниці, а могли би працювати на благо України", - сказав Княжицький.

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова також наголосила, що справа є політичною.

"На жаль, ми бачимо судове свавілля. Але ми розуміємо, що все це є влада Зеленського", – сказала вона.

Депутатка також наголосила, що у Зеленського застосовують подвійні стандарти до катерів "Кузні" – в експлуатацію їх не вводять, але показують їх на параді до Дня Незалежності.

Марія Іонова додала, що під судом зараз працівники, які прийшли підтримати свого керівника. "Прикро те, що таке унікальне підприємство просто знищують, зупиняють роботу, і робітники залишаться без роботи", – сказала представниця "Європейської Солідарності".

Вона наголосила, що правда в цій справі переможе: "Це судилище буде виграно у Європейському суді з прав людини. Я в цьому точно впевнена".

Працівниця "Кузні на Рибальському" Любов Яремчук розповідає, що робітники прийшли підтримати свого керівника та вимагають його звільнити з-під варти.

"Сьогодні ми прийшли підтримати нашого Голову правління. Колектив нашого заводу, як ви бачите, сьогодні тут, під стінами суду. Тому ми хочемо, щоб Валерія Шандру відпустили і дали можливість заводу працювати", – говорить вона.

"На сьогодні чомусь ніхто не задається питанням про те, що катери, які виробляються на нашому заводі, будуть брати участь у святкуванні Дня Незалежності України. Тому хотілося, щоб завод працював, Голова правління керував своїм колективом. Ми максимально підтримуємо нашого голову правління", – додає Любов Яремчук.

"На жаль, не один місяць на нашому заводі проводилися обшуки. Чомусь ніхто не задумується, що не дають працювати підприємству, яке може надавати робочі місця, виробляти катери, які захищатимуть кордони нашої держави, натомість закуповують катери виробництва інших країн", - каже вона.

Співробітниця відділу маркетингу заводу "Кузня на Рибальському" Світлана Полюга зазначила: "Ми дуже горді, що наші три катери будуть брати участь у святкуванні Дня Незалежності України. Вони зараз стоять в акваторії заводу. І ми розуміємо, що наш керівник зараз також мав би радіти з цього. Тому що він організував весь процес, він організував колектив, ми виготовили ці катери, вони виконують свої функції, оберігають наші кордони. Ми переконані, якби керівник був на місці, він би організував процес добудови інших катерів, тому що він високопрофесійний спеціаліст. Ми дуже сподіваємось, що рішення суду буде адекватним".

Нагадаємо, під стіни Печерського районного суду, де розглядали, зокрема, справу генерала Ігоря Павловського, прийшли співробітники приватного акціонерного товариства "Кузні на Рибальському", ветерани ООС та небайдужі народні депутати, аби підтримати Павловського. Учасників акції намагалася зпровокувати група молодиків, які за їх словами належали до "громадської організації". Проте назвати цю організацію вони не змогли.

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