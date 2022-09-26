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Під цілодобовим наглядом та під замком 4 місяці: Брітні Спірс розповіла нові подробиці опіки

26 вересня, 2022 понедiлок
14:05
Новини Брітні Спірс

Американська співачка Брітні Спірс продовжує ділитися жахами опіки батька, яка тривала 13 років

Новими фактами популярна артистка поділилась в Instagram.

Як стверджує Брітні Спірс, в один з періодів життя її закрили на чотири місяці без можливості виходити на вулицю та накачували літієм.

"Я би хотіла побачити, як хтось скаже Дженніфер Лопес сидіти вісім годин на день сім днів на тиждень… Без машини, коли особиста охорона каже мені біля моїх власних дверей, що я не можу виходити на вулицю протягом чотирьох місяців", – зазначила співачка.

Вона також повідомила, що не мала можливості усамітнитись, адже за нею постійно спостерігала охорона, навіть коли вона перевдягалась чи приймала душ.

Окрім цього, за словами Брітні, їй щотижня давали шість флаконів ліків і накачували літієм.

"Я б хотіла, щоб команда менеджерів порадила Дженніфер Лопес пройти через те, через що пройшла я… Як ви думаєте, що б вона зробила? Її сім’я ніколи б такого не допустила", – наголосила співачка.

  • У листопаді 2021 року суд скасував опіку, що контролювала життя попзірки Брітні Спірс з 2008 року.
  • Відтоді вона почала ділитися жахливими деталями умов, у яких жила тривалий час
  • У серпні 2022 року Дженніфер Лопес публічно виступила за підтримку Брітні Спірс

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