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Підкуп виборців та зловживання адмінресурсом - найбільші проблеми на довиборах до ВР у Херсонській та Черкаській областях, - аналітик "Опори"

29 жовтня, 2021 п'ятниця
15:18
Суспільство вибори

Найбільшими проблемами на довиборах до Верховної Ради в округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) є зловживання адміністративним ресурсом та підкуп виборців 

Про це заявив старший аналітик громадської мережі "Опора" Олександр Клюжев у програмі "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Більшість із 12 кримінальних проваджень, які зафіксовано перед проміжними виборами до Верховної Ради у Херсонській та Черкаській областях, стосуються підкупу виборців. Саме підкуп виборців як кримінальне правопорушення у нас найчастіше фігурує на виборах. Резонансне кримінальне провадження також стосується технології кандидатів-двійників, коли слідство має переконливі докази, що один із кандидатів в умовах виборів змінив своє прізвище на персональні дані, схожі на дані кандидата від "Слуги народу" Віталія Войцеховського у 197-му окрузі на Херсонщині. І вже є засідання судів, де взятий під арешт цей громадянин", - сказав Клюжев.

За словами аналітика, технологія кандидатів-двійників зухвало використовується різними політичними силами.

Щодо підкупу виборців Олександр Клюжев повідомив про звинувачення кандидатів на адресу один одного та наголосив на необхідності реакції правоохоронців.

"Ключова дискусія, яка зараз є в округах №184 та №197, - повідомлення від самих кандидатів, що окремі конкуренти під виглядом набору агітаторів готують технологію підкупу виборців. Конкуренти також звинувачують представників команди кандидата від партії "Слуга народу" у Черкаські області. Тут важливо, щоби правоохоронні органи дали правдиву відповідь, чи це питання роботи з агітаторами, чи це безпосередня організація підкупу виборців", - сказав Клюжев.

Аналітик також наголосив, що найскладніша задача з точки зору дотримання протиепідеміологічних заходів на проміжних виборах до Верховної Ради - навіть не процес голосування, а передача документів від дільничних комісій до окружних: в ОВК люди стомлені, знервовані та ігнорують протиепідемічні процедури.

Головною проблемою для всіх округів фахівець назвав зловживання адмінресурсом.

"Ключовою проблемою у всіх округах є зловживання адміністративними ресурсами. І це зловживання проявляється у порушеннях конкретних норм закону, як це зробив, на нашу думку, кандидат Геннадій Лагута, коли під час представлення його як голови Херсонської ОДА закликав підтримати кандидата Сергія Козира по 184-му окрузі. Зловживання адмінресурсу проявляється також у порушенні широких стандартів демократичних виборів, які базуються на розмежуванні посад та їх політичної активності. Президент України теж подав негативний сигнал, коли в його робочих заходах у Черкаській області брав участь кандидат від правлячої партії "Слуга народу". На жаль, такі сигнали нас віддаляють від боротьби з явищем злиття партії та публічної адміністрації", - сказав Клюжев.
 

  • Нагадаємо, серед кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради у виборчих округах № 184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) були кандидати з однаковими прізвищами та іменами або по батькові.
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