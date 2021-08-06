Підозрюваних у катуванні Героя Небесної Сотні Вербицького можуть звільнити з СІЗО через бездіяльність суду, - Офіс генпрокурора

Про це йдеться в заяві Офісу генпрокурора.



"Щодо обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 7 серпня 2021 року. Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні 1 липня 2021 року надійшов на розгляд Білоцерківського міськрайонного суду Київської області" - відзначає пресслужба ОГПУ.



Підготовче судове засідання у цій справі, призначене на 9 липня 2021, не відбулося через неявку захисників обвинувачених, при цьому клопотання прокурора про залучення адвокатів з Центру безоплатної правової допомоги визнано судом передчасним.

Того ж дня прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно обвинувачених запобіжного заходу, в якому поставив питання про їх подальше тримання під вартою.

"Незважаючи на те, що ст. 186 КПК України передбачено невідкладний розгляд таких клопотань, але не пізніше 72 годин, судом призначено наступне судове засідання лише на 21 липня 2021 року", - наголосили в Офісі генпрокурора.

21 липня 2021 року колегія суддів, не розглядаючи клопотання прокурора, прийняла рішення, яким, попри наявність ухвали Київського апеляційного суду про визначення підсудності у даному кримінальному провадженні за Білоцерківським міськрайонним судом та встановлену КПК заборону спорів про підсудність між судами, направила кримінальне провадження до Київського апеляційного суду для передачі іншому суду. Фактично ж справу скеровано до Київського апеляційного суду лише 26 липня 2021 року.

Надалі ухвалою Київського апеляційного суду від 4 серпня 2021 року констатовано безпідставність піднятого Білоцерківським міськрайонним судом питання про зміну підсудності та справу повернуто до вказаного суду для продовження судового розгляду.

5 та 6 серпня 2021 року головуючою у справі призначено судові засідання, що не відбулися через відпустку двох членів колегії, які відмовились відкликатись з відпустки.



"У зв’язку з цим та зважаючи на те, що термін тримання обвинувачених під вартою спливає 7 серпня 2021 року, прокурором та представниками потерпілих заявлені клопотання про здійснення додаткового авторозподілу для заміни в порядку, передбаченому законом, відсутніх суддів, на які офіційної відповіді з суду досі не отримано. Чергову дату судового засідання не визначено. Можливості процесуального реагування прокурорів, які б могли упередити вищевказані негативні наслідки, на даний час вичерпано", - зазначили в Офісі генпрокурора.



Довідка. Юрій Вербицький народився 25 серпня 1963 у Львові. Сейсмолог, кандидат наук. Захоплювався альпінізмом. Активіст Євромайдану. Був викрадений разом з Ігорем Луценком невідомими 21 січня 2014 року і вбитий після катувань.