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Підприємства групи Ferrexpo успішно пройшли міжнародний аудит SMETA

15 лютого, 2022 вiвторок
14:12
Економіка

ПрАТ "Полтавський ГЗК" та ТОВ "Єристівський ГЗК", що входять у групу Ferrexpo, у січні 2022 року успішно пройшли аудит соціальної відповідальності за методикою SMETA, який проводила міжнародна компанія Intertek

У ході аудиту досліджувався рівень соціального захисту працівників. Перевіркою були охоплені виробничі підрозділи, допоміжні служби та адміністрація. Також проводились групові та індивідуальні інтерв'ю з усіма ланками основних співробітників, працівників допоміжних служб та підрядних організацій.

Позитивно були відзначені підходи керівництва підприємств до соціального забезпечення співробітників, безкоштовне транспортування до робочого місця, якісне медичне обслуговування на базі власної медико-санітарної частини, страхування здоров’я та життя тощо.

Результати соціального аудиту будуть оприлюднені на офіційному сайті платформи Sedex.

Керівниця проектів та програм – Провідна аудиторка соціальної відповідальності та систем менеджменту компанії Intertek Україна Інна Ус:

"За результатами   аудитів було встановлено, що зазначені підприємства дотримуються вимог конвенцій Міжнародної Організації Праці та програми SMETA. Роботодавець забезпечує умови для безпечної праці, робочий час відповідає вимогам законодавства України та галузевим стандартам, відсутня дискримінація, підприємство керується положеннями, що повною мірою захищають права працівників".

Керівниця відділу продажів у Європі - Виконавча директорка із зовнішніх зв'язків Групи Ferrexpo Ярославна Блонська:

"Ми вперше проходили аудит соціальної відповідальності за методикою SMETA і отримали високу оцінку від міжнародної компанії Intertek. Позитивний висновок аудиторів засвідчує не лише високу якість виробництва, а й гідний рівень соціальної відповідальності наших підприємств. Результати аналізу ще раз підтвердили, що Ferrexpo створила необхідні умови для безпечної роботи, впроваджує сучасні передові технології задля зменшення негативного впливу своєї діяльності на навколишнє середовище і є надійним діловим партнером як в Україні, так і на міжнародних ринках".

Довідка про аудит:

Sedex Members EThical Audit – це аудит, під час якого проводиться оцінка відповідності підприємства встановленим вимогам за чотирма основними сферами: охорона праці та виробнича безпека, навколишнє середовище, умови праці та ділова репутація постачальника.

Результати аудиту соціальної відповідальності SMETA визнаються у більш ніж 160 країнах світу і є вагомим та незаперечним аргументом у підтвердженні дотримання підприємством етичних норм зовнішніх та внутрішніх бізнес-процесів компанії.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2021 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com

Довідка про Intertek:

Intertek є лідером галузі з більш ніж 43800 працівниками з 1000 офісів у понад 100 країнах. Компанія допомагає місцевому і глобальному бізнесу забезпечувати свою відповідність стандартам якості, охорони здоров'я, навколишнього середовища, безпеки та соціальної відповідальності практично будь-якого ринку по всьому світу.

Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.intertek.com

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