Підрив газогону в Перевальному. Окупанти висунули нові обвинувачення кримському політв’язню Асану Ахтемову
Затриманому в Криму Асану Ахтемову російські окупанти пред'явили додаткові обвинувачення
Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає Еспресо.TV.
"Асану Ахтемова, обвинуваченому у справі проти Нарімана Джеляла і братів Ахтемовим, слідство ФСБ посилило звинувачення. До раніше пред’явленого звинувачення у "вчинення диверсії" додали організовану групу осіб і придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб. Санкція за цими статтями від 12 до 20 і від 10 до 15. Свідчення було вибито нелюдськими тортурами", - повідомив адвокат.
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Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний РФ “Київський районний суд Сімферополя” ухвалив «постанову» про взяття під варту до 4 листопада першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Джеляла і двоюрідних братів Азіза та Асана Ахтемових . Їх обвинувачують у диверсії за нібито причетність до пошкодження газопроводу в селі Перевальне.
- Цим газогоном "блакитним паливом" забезпечується сусідня військова частина.
- У ФСБ стверджують, що Джелял та Ахтемови ніби як діяли за вказівкою Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Й що вони буцім-то проходили підготовку з мінно-вибухової справи на материковій частині України.
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