Підрив газогону в Перевальному. Окупанти висунули нові обвинувачення кримському політв’язню Асану Ахтемову

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає Еспресо.TV.

"Асану Ахтемова, обвинуваченому у справі проти Нарімана Джеляла і братів Ахтемовим, слідство ФСБ посилило звинувачення. До раніше пред’явленого звинувачення у "вчинення диверсії" додали організовану групу осіб і придбання, зберігання вибухових речовин групою осіб. Санкція за цими статтями від 12 до 20 і від 10 до 15. Свідчення було вибито нелюдськими тортурами", - повідомив адвокат.



Читайте також: Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний РФ “Київський районний суд Сімферополя” ухвалив «постанову» про взяття під варту до 4 листопада першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Джеляла і двоюрідних братів Азіза та Асана Ахтемових . Їх обвинувачують у диверсії за нібито причетність до пошкодження газопроводу в селі Перевальне.

Цим газогоном "блакитним паливом" забезпечується сусідня військова частина.

У ФСБ стверджують, що Джелял та Ахтемови ніби як діяли за вказівкою Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Й що вони буцім-то проходили підготовку з мінно-вибухової справи на материковій частині України.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb