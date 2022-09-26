Підробка документів для Нацвідбору. Alina Pash заявила, що відкрита до критики 

Alina Pash дала інтервʼю YouTube-каналу MUZVAR.

Під час цьогорічного Національного відбору Євробачення українська співачка надала Суспільному мовнику фейкову довідку про те, що в'їжджала у 2015 році до Криму з боку України, не порушуючи таким чином закон.

Національна поліція України відкрила провадження щодо підробки документа. Наразі справа ще не закрита, і Alina Pash розповіла про свої стосунки з мовником та менеджером.

Так, артистка повідомила, що дотична до справи і відкрита до співпраці.

"Ми на зв’язку із "Суспільним", у нормальних стосунках. Я їх розумію, а вони мене розуміють. Уже все прояснено повноцінно. Всі деталі ми владнали", - сказала вона.

Alina Pash відмітила, що Національна поліція ще "має зреагувати на момент" стосовно документів. Щодо менеджера, який і подавав документи співачки на участь у Національному відборі, з ним співачка розпрощається.

"З моїм менеджером ми розпрощаємося у плані юридичному, але морально між нами теж будь-який контакт закінчений", - повідомила Alina Pash.

Вона додала, що між ними давно було напруження, а інцидент на Національному відборі став "своєрідною крапкою". Alina зауважила, що не від чого не ховається.

"Я не від чого не ховаюсь, ні від якої конструктивної критики, яка, до речі, дуже допомагає рости", - наголосила співачка.

Після перемоги співачки Alina Pash у Нацвідборі одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що вона могла підробити довідку про відвідини окупованого Криму від Держприкордонслужби.

Він повідомив, що напередодні з 16.04.2015 по 21.04.2015 Паш також літала у Грузію, а після - Угорщину, заїхавши туди 16.02.2016 через пункт пропуску "Чоп" та повернувшись 28.02.2016 через ПП "Лужанка". За вказані періоди вона якраз публікувала у себе в інстаграмі фото з Грузії та Угорщини.

Активіст повідомив, що Суспільне відреагувало на його заяву про підробку Аліною Паш документів та звернулося до ДПСУ із вимогою надати офіційну інформацію про її візити до окупованого Криму.

Стерненко стверджує, що "державний кордон України" з Кримом - це неприпустима термінологія у довідці Паш.

На своє виправдання співачка казала, що оскільки "Крим - це Україна" виступати вона їздила "в Україну". До того ж, потрапила вона туди, за її словами, не через російський кордон, а через український, й діяла вона як приватна особа, що відвідувала весілля своїх знайомих, де й виступала з невеличким концертом.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb