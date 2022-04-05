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Підручний звинуватив президента Федерації біатлону Бринзака у брехні про росіянок, які виступають за збірну України

5 квітня, 2022 вiвторок
10:55
Спорт Дмитро Підручний

Чемпіон світу Дмитро Підручний заявив, що президент Федерації біатлону Володимир Бринзак сказав неправду про місце перебування натуралізованих росіянок, які виступають за збірну України

Про це повідомляє Tribuna.com.  

За словами Підручного, президент федерації збрехав, коли сказав, що росіянки на момент початку повномасштабної агресії РФ перебували в Росії, адже більшість з них залишили Україну після 24 лютого. 

"І знову брехня. Цього разу остання", - написав Підручний в Instagram

Таким чином, він відреагував на інтерв'ю Бринзака Суспільному в якому він заявив, що більшість натуралізованих біатлоністок збірної України перебували в Росії на момент початку вторгнення.

Також слова президента федерації спростувала українська біатлоністка Христина Дмитренко, яка заявила, що натуралізовані біатлоністки втекли до РФ в день початку війни.

"Поправочка. Усі сиділи у Сянках на зборі, готувалися до Кубку IBU, і коли почалася війна, вони зібрали речі та поїхали додому. Звернення до вас, дівчата. Якщо ви думаєте зараз відсидітися тихо у своїх норках, не виставляючи хоч якісь пости на підтримку України, а потім приїхати до нас і давати якісь пояснення, мовляв, ми не могли і боялися, то сидіть краще вдома. Бринзак вас, зрозуміло, прийме назад, але ось більшість біатлонної сім’ї проти вашої присутності", - написала Дмитренко. 

Також невдоволення через ситуацію, що склалася, висловили інші українські біатлоністи - Богдан Цимбал, Артем Прима, Валерія Дмитренко, Тарас Лесюк, Руслан Бригадир, Андрій Доценко.

У складі збірної України у сезоні 2021/22 було шість натуралізованих спортсменок, які раніше виступали за Росію та Білорусь. Ще одну росіянку Дар’ю Сидорову натуралізували влітку 2021 року – вона не встигла виступити за Україну на міжнародній арені.

Білоруска Дар’я Блашко, яка побувала під обстрілами у Чернігові, підтримує Україну, а зараз перебуває у Словенії. Анастасія Рассказова залишилася в Україні після вторгнення та перебуває на зборі з юніорською командою України в Словенії.

Надія Бєлкіна - у лавах ЗСУ в одній частині з українкою Анною Кривонос.

Ольга Абрамова у Москві, але публічно виступила проти війни. 

Катерина Бех та Оксана Москаленко жодним чином не висловили своєї позиції.  

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біатлон
Володимир Бринзак
війна з Росією
Дмитро Підручний
натуралізація
федерація біатлону України
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