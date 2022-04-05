Підручний звинуватив президента Федерації біатлону Бринзака у брехні про росіянок, які виступають за збірну України

Про це повідомляє Tribuna.com.

За словами Підручного, президент федерації збрехав, коли сказав, що росіянки на момент початку повномасштабної агресії РФ перебували в Росії, адже більшість з них залишили Україну після 24 лютого.

"І знову брехня. Цього разу остання", - написав Підручний в Instagram.

Таким чином, він відреагував на інтерв'ю Бринзака Суспільному в якому він заявив, що більшість натуралізованих біатлоністок збірної України перебували в Росії на момент початку вторгнення.

Також слова президента федерації спростувала українська біатлоністка Христина Дмитренко, яка заявила, що натуралізовані біатлоністки втекли до РФ в день початку війни.

"Поправочка. Усі сиділи у Сянках на зборі, готувалися до Кубку IBU, і коли почалася війна, вони зібрали речі та поїхали додому. Звернення до вас, дівчата. Якщо ви думаєте зараз відсидітися тихо у своїх норках, не виставляючи хоч якісь пости на підтримку України, а потім приїхати до нас і давати якісь пояснення, мовляв, ми не могли і боялися, то сидіть краще вдома. Бринзак вас, зрозуміло, прийме назад, але ось більшість біатлонної сім’ї проти вашої присутності", - написала Дмитренко.

Також невдоволення через ситуацію, що склалася, висловили інші українські біатлоністи - Богдан Цимбал, Артем Прима, Валерія Дмитренко, Тарас Лесюк, Руслан Бригадир, Андрій Доценко.

У складі збірної України у сезоні 2021/22 було шість натуралізованих спортсменок, які раніше виступали за Росію та Білорусь. Ще одну росіянку Дар’ю Сидорову натуралізували влітку 2021 року – вона не встигла виступити за Україну на міжнародній арені.

Білоруска Дар’я Блашко, яка побувала під обстрілами у Чернігові, підтримує Україну, а зараз перебуває у Словенії. Анастасія Рассказова залишилася в Україні після вторгнення та перебуває на зборі з юніорською командою України в Словенії.

Надія Бєлкіна - у лавах ЗСУ в одній частині з українкою Анною Кривонос.

Ольга Абрамова у Москві, але публічно виступила проти війни.

Катерина Бех та Оксана Москаленко жодним чином не висловили своєї позиції.

2 квітня Дмитро Підручний обурився через інтерв'ю Сімона Фуркада, який висловився проти відсторонення збірної Росії від міжнародних змагань.

3 квітня Дмитро Підручний відкинув аргументи француза Мартена Фуркада, який образився на публікації у Instagram про підтримку російських спортсменів під час війни в Україні.

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