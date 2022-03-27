Підтримувати вбивство своїх друзів – це божевілля, - український скелетоніст Гераскевич про спортсменів, які солідарні з діями РФ
Скелетоніст Владислав Гераскевич вважає, що спортсмени, які підтримують політику Володимира Путіна та війну РФ проти України - є божевільними
Про це повідомляє CNN.
"Спортсмени є дуже потужним інструментом російської політики та пропаганди, і коли ці люди підтримують війну, то багато людей в Росії також починають робити це. Неможливо повірити, коли бачиш пости спортсменів, з якими змагаєшся, і вони підтримують війну. Я розумію, що пропаганда працює, але це божевілля. Підтримувати вбивство своїх друзів – це божевілля. Їм слід заборонити виступати, тому що головна місія спорту – принести мир і єдність у світ, а не війну", – сказав український скелетоніст Владислав Гераскевич.
- 10 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич на Олімпіаді-2022 закликав Росію припинити війну в Україні.
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