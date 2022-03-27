Підтримувати вбивство своїх друзів – це божевілля, - український скелетоніст Гераскевич про спортсменів, які солідарні з діями РФ

Про це повідомляє CNN.



"Спортсмени є дуже потужним інструментом російської політики та пропаганди, і коли ці люди підтримують війну, то багато людей в Росії також починають робити це. Неможливо повірити, коли бачиш пости спортсменів, з якими змагаєшся, і вони підтримують війну. Я розумію, що пропаганда працює, але це божевілля. Підтримувати вбивство своїх друзів – це божевілля. Їм слід заборонити виступати, тому що головна місія спорту – принести мир і єдність у світ, а не війну", – сказав український скелетоніст Владислав Гераскевич.

10 лютого український скелетоніст Владислав Гераскевич на Олімпіаді-2022 закликав Росію припинити війну в Україні. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb