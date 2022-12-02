Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Зазначають, що чоловік до 2014 року працював ведучим на українських телерадіоканалах. Під час Революції Гідності він підтримував київський Антимайдан і був його ведучим.

Згодом чоловік переїхав до Москви, де влаштувався журналістом на державний телеканал країни-агресора. В інформаційному просторі його представляють як політологом, деканом факультету медіакомунікацій, президентом Асоціації "Майбутнє країни", лідером руху "Російських українців", а також віднедавна військовим експертом. Нині він висвітлює події в Україні, підіграючи Кремлю. Це шкодить інформаційній безпеці України.

Так, зокрема у своїх виступах у ЗМІ й у публікаціях у соцмережах російський журналіст підтримує владу РФ та повномасштабне вторгнення в Україну. Ці матеріали переважно підготовленні на замовлення високопосадовців Росії.

На власних сторінках чоловік дискредитує чинну владу України та її представників, а також закликає російські війська до захоплення всієї території України.

Наразі його оголошено підозру за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 ККУ (держзрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників).

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2 грудня СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ Московського патріархату за виправдовування захоплення Криму та російської агресію в Україні.