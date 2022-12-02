Підтримував Антимайдан і виправдовував агресію РФ: колишньому українському телеведучому повідомили підозру в держзраді
Колишньому українському телеведучому, який нині є російським журналістом, оголосили підозру в державній зраді та виправданні російської агресії
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Зазначають, що чоловік до 2014 року працював ведучим на українських телерадіоканалах. Під час Революції Гідності він підтримував київський Антимайдан і був його ведучим.
Згодом чоловік переїхав до Москви, де влаштувався журналістом на державний телеканал країни-агресора. В інформаційному просторі його представляють як політологом, деканом факультету медіакомунікацій, президентом Асоціації "Майбутнє країни", лідером руху "Російських українців", а також віднедавна військовим експертом. Нині він висвітлює події в Україні, підіграючи Кремлю. Це шкодить інформаційній безпеці України.
Так, зокрема у своїх виступах у ЗМІ й у публікаціях у соцмережах російський журналіст підтримує владу РФ та повномасштабне вторгнення в Україну. Ці матеріали переважно підготовленні на замовлення високопосадовців Росії.
На власних сторінках чоловік дискредитує чинну владу України та її представників, а також закликає російські війська до захоплення всієї території України.
Наразі його оголошено підозру за ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 ККУ (держзрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників).
<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?21" data-telegram-post="pgo_gov_ua/7797" data-width="100%"></script>
- 2 грудня СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ Московського патріархату за виправдовування захоплення Криму та російської агресію в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.34
-
EUR
Купівля 40.58Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе