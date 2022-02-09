Підзрозділи МВС проведуть навчання 12 лютого поблизу адмінмежі з окупованим Кримом

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.



"У суботу, 12 лютого, на межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим відбудуться тактико-спеціальні навчання за участю підрозділів системи МВС", - анонсували у службі.



У навчаннях візьмуть участь представники Національної поліції, Національної гвардії,

Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби та центрального апарату МВС України.



Навчання МВС відбудуться у смт Каланчак Херсонської області, за планом вони розпочнуться о 10:00. За їх підсумками проведуть брифінг для представників ЗМІ.

Нагадаємо, 8 лютого у Збройних Силах України розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022", спрямовані на управління угрупуваннями військ під час ведення бойових дій.