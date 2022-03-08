Пілоти окупантів масово відмовляються бомбити Україну, РФ вирішила залучити курсантів, – Геращенко

Про це повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко, передає Еспресо.TV.

"За наявною інформацією, серед особового складу ВКС РФ спостерігаються занепадницькі настрої. Більшість пілотів з РФ відмовляються здійснювати бойові вильоти і бомбити Українські мирні міста! Також це пов'язано з великою кількістю втрат (літаків і вертольотів). Керівництвом армії РФ було ухвалило рішення залучати курсантів льотних військових закладів для нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі України!", – розповів Геращенко.

Також, за його словами, судячи з радіоперехоплень, у курсантів відзначаються слабкі здібності з управління літальними апаратами, складнощі з орієнтацією на місцевості та помилки в експлуатації авіаційного обладнання.

"Останній козир з рукава або все-таки паніка у бункерного? Намагається шапками закидати? Жителі Росії, невже ви досі можете це терпіти? Ваших синів кидають на забій, а ви спокійно сидите вдома та вірите пропаганді! Знімайте рожеві окуляри й виходьте на вулиці! Покажіть путіну, що ваші діти не "гарматне м'ясо", – закликав Геращенко.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила список воєнних злочинців РФ, які вбивають мирних українців.

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