Піратське захоплення. Російські окупанти ведуть рятувальне судно "Сапфір" в порт окупованого Севастополя

Про це інформуютьу Головному управлінні розвідки Міноборони, передає Еспресо.TV.



За словами капітана "Сапфіру", якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України, на борту перебувають "зелені чоловічки", які тримають екіпаж "під дулами". Також на судно прибув капітан окупантів, який взяв на себе функції командування.

"Одеський координаційно-рятувальний центр звернувся до військових кораблів РФ з позивними "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал": Вами незаконно захоплено та утримується українське рятувальне судно "Сапфір", яке знаходилось в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості і класифікується як піратське захоплення", - йдеться в повідомленні.

У ГУР закликали негайно звільнити судно та не перешкоджати слідуванню його до одеського порту.

"Ви порушили всі норми міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно "Сапфір" і не перешкоджати його слідуванню в порт Одеса. Захоплення цивільного судна вчергове підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого воєнно-морського флоту. Вам не змити цю ганьбу ніколи", - зазначається в повідомленні.

У відомстві також наголосили, що на момент захоплення судно виконувало гуманітарну місію з порятунку людей.

"Дії російських окупантів кваліфікуються виключно як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства", - наголосили у розвідці.

Варто зазначити, що цивільне рятувальне судно "Сапфір" є на балансі морської пошуково-рятувальної служби України. Воно призначене для патрулювання у відкритому морі, порятунку судів які терплять лихо, виконання морських буксирувань судів і плавзасобів, пожежогасіння, виконання підводно-технічних робіт на глибинах до 50 метрів, порятунку людей і надання медичної допомоги постраждалим.

Нагадаємо, 26 лютого в районі острова Зміїний російські військові кораблі захопили та утримують українське цивільне рятувальне судно "Сапфір", яке виконувало гуманітарну місію.

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