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Яблучний пиріг. Рецепти на будь який вибір і смак
Яблучні пироги — ідеальний десерт для осені. Ніжна соковита текстура, прянощі спецій і солодкий аромат стиглих яблук здатні зігрівати навіть в дощову погоду. І все ж не можна назвати один ідеальний рецепт яблучного пирога. Вашій увазі кілька варіантів його приготування
Яблучний пиріг на кефірі
Інгредієнти:
- три яблука твердих сортів
- два яйця
- цукор - 200 г
- одна чайна ложка меленої кориці
- одна столова ложка цукрової пудри
- одна чайна ложка ванільного цукру
- кефір - 250 мл
- одна чайна ложка розпушувача
- вершкове масло - 50 г
- дрібка солі
- борошно - 250 г.
Покрокове приготування яблучного пирога на кефірі:
- змішуємо в блендері 200 г цукру і два яйця
- додаємо одну чайну ложку ванільного цукру
- додаємо дрібку солі
- додаємо 50 г вершкового масла
- збиваємо всю масу до отримання однорідної консистенції
- додаємо 250 мл кефіра
- знову все ретельно збиваємо
- додаємо чайну ложку розпушувача
- знову все ретельно збиваємо
- потрошки підсипаємо 250 г борошна, не перестаючи збивати
- тісто має бути схожим на густу сметану
- змащуємо форму для запікання вершковим маслом
- миємо та чистимо яблука від шкірки та серцевини
- ріжемо яблука на шматочки
- рівномірно вливаємо наше тісто у формочку
- викладаємо зверху яблука
- посипаємо корицею
- розігріваємо духовку на 180 градусів
- ставимо формочку в духовку
- запікаємо сорок хвилин.
Фото: gettyimages
Заливний пиріг з яблуками
Інгредієнти:
- два яйця
- 100 г цукру
- одна чайна ложка ванільного цукру
- 100 мл молока
- 50 мл оливкової олії
- 200 г пшеничного борошна
- одна чайна ложка порошку кориці
- одна чайна ложка розпушувача для тіста
- 750 г яблук з кислинкою
- пудра цукрова
- трохи вершкового масла, щоб змастити формочку.
Покрокове приготування заливного пирога з яблуками:
- застеляєм формочку папером для випікання й змащуємо його вершковим маслом
- розрізаємо на чотири частини яблука
- очищуємо від серцевини
- нарізаємо яблука шматочками не товстішими 7 мм
- рівномірно складаємо яблука в нашу формочку
- розбиваємо в миску яйця
- додаємо ванільний цукор
- додаємо звичайний цукор
- збиваємо міксером
- додаємо рослинну олію
- додаємо молоко
- знову збиваємо все міксером
- до борошна додаємо розпушувач і корицю, просіюємо в яєчну суміш
- збиваємо все міксером до однорідної консистенції
- заливаємо наші яблука тістом
- розігріваємо духовку до 180 градусів
- кладемо в духовку нашу формочку
- випікаємо 35 хвилин
- готовий смаколик посипаємо цукровою пудрою.
Фото: gettyimages
Насипний пиріг з яблуками
Інгредієнти:
- півтора кг соковитих кислих яблук
- одна склянка манної крупи
- одна склянка цукру
- дві чайні ложки ропушувача
- одна склянка борошна
- щіпка солі
- 150 г вершкового масла
- один пакетик ванільного цукру.
Покрокове приготування насипного яблучного пирога:
- кладемо в морозилку вершкове масло
- змішуємо всі сухі інгредієнти - манна крупа, борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач
- гарно все перемішуємо
- розділяємо на чотири частини
- на терці натераємо яблука разом зі шкіркою
- усю масу ділимо на три частини
- застеляємо нашу круглу формочку пергаментом
- на дно всипаємо першу порцію сухого тіста
- далі закладаємо шар яблук
- все притискаємо ложкою
- і так само рівномірно чергуємо всі наступні повтори
- натираємо на тертці масло з морозилки
- масляну крихту рівномірно насипаємо поверх пирога
- шпажкою робимо в пирозі дірочки
- годину запікаємо наш пиріг в духовці при температурі 180 градусів
- масло “піде” в середину пирога.
Готовий смаколик стане золотистим на вид та смачним на смак!
Фото: gettyimages
Швидкий пиріг з яблуками або шарлотка (простий рецепт)
Інгредієнти:
- пів кілограма твердих кислих яблук
- 160 г цукру
- 160 г борошна
- чотири яйця
- дрібка солі.
Покроковий рецепт приготування шарлотки:
- нарізаємо яблука кубиками
- добряче збиваємо яйця з цукром і дрібкою солі
- борошно просіюємо в цукрово-яєчну суміш та обережно перемішуємо
- нашу формочку застеляємо пергаментом і змащуємо вершковим маслом, присипаємо легенько борошном
- вливаємо половину тіста у формочку
- викладаємо зверху половину нарізаних яблук
- знову заливаємо тістом (друга половина)
- викладаємо зверху решту яблук
- випікаємо в духовці пів години при температурі 180 градусів.
Смакуйте!
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