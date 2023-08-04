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Головна рецепти Яблучний пиріг. Рецепти на будь який вибір і смак

Яблучний пиріг. Рецепти на будь який вибір і смак

4 серпня, 2023 п'ятниця
18:25
рецепти яблучний пиріг

Яблучні пироги — ідеальний десерт для осені. Ніжна соковита текстура, прянощі спецій і солодкий аромат стиглих яблук здатні зігрівати навіть в дощову погоду. І все ж не можна назвати один ідеальний рецепт яблучного пирога. Вашій увазі кілька варіантів його приготування

Яблучний пиріг на кефірі

Інгредієнти:

  • три яблука твердих сортів
  • два яйця
  • цукор - 200 г
  • одна чайна ложка меленої кориці
  • одна столова ложка цукрової пудри
  • одна чайна ложка ванільного цукру
  • кефір - 250 мл
  • одна чайна ложка розпушувача
  • вершкове масло - 50 г
  • дрібка солі
  • борошно - 250 г.

Покрокове приготування яблучного пирога на кефірі:

  • змішуємо в блендері 200 г цукру і два яйця
  • додаємо одну чайну ложку ванільного цукру
  • додаємо дрібку солі
  • додаємо 50 г вершкового масла
  • збиваємо всю масу до отримання однорідної консистенції
  • додаємо 250 мл кефіра
  • знову все ретельно збиваємо
  • додаємо чайну ложку розпушувача
  • знову все ретельно збиваємо
  • потрошки підсипаємо 250 г борошна, не перестаючи збивати
  • тісто має бути схожим на густу сметану
  • змащуємо форму для запікання вершковим маслом
  • миємо та чистимо яблука від шкірки та серцевини
  • ріжемо яблука на шматочки
  • рівномірно вливаємо наше тісто у формочку
  • викладаємо зверху яблука
  • посипаємо корицею
  • розігріваємо духовку на 180 градусів
  • ставимо формочку в духовку
  • запікаємо сорок хвилин.
яблучний пиріг

Фото: gettyimages

 

Заливний пиріг з яблуками

Інгредієнти:

  • два яйця
  • 100 г цукру
  • одна чайна ложка ванільного цукру
  • 100 мл молока
  • 50 мл оливкової олії
  • 200 г пшеничного борошна
  • одна чайна ложка порошку кориці
  • одна чайна ложка розпушувача для тіста
  • 750 г яблук з кислинкою
  • пудра цукрова
  • трохи вершкового масла, щоб змастити формочку.

Покрокове приготування заливного пирога з яблуками:

  • застеляєм формочку папером для випікання й змащуємо його вершковим маслом
  • розрізаємо на чотири частини яблука
  • очищуємо від серцевини
  • нарізаємо яблука шматочками не товстішими 7 мм
  • рівномірно складаємо яблука в нашу формочку
  • розбиваємо в миску яйця
  • додаємо ванільний цукор
  • додаємо звичайний цукор
  • збиваємо міксером
  • додаємо рослинну олію
  • додаємо молоко
  • знову збиваємо все міксером
  • до борошна додаємо розпушувач і корицю, просіюємо в яєчну суміш
  • збиваємо все міксером до однорідної консистенції
  • заливаємо наші яблука тістом
  • розігріваємо духовку до 180 градусів
  • кладемо в духовку нашу формочку
  • випікаємо 35 хвилин
  • готовий смаколик посипаємо цукровою пудрою.
яблучний пиріг

Фото: gettyimages

Насипний пиріг з яблуками

Інгредієнти:

  • півтора кг соковитих кислих яблук
  • одна склянка манної крупи
  • одна склянка цукру
  • дві чайні ложки ропушувача
  • одна склянка борошна
  • щіпка солі
  • 150 г вершкового масла
  • один пакетик ванільного цукру.

Покрокове приготування насипного яблучного пирога:

  • кладемо в морозилку вершкове масло
  • змішуємо всі сухі інгредієнти - манна крупа, борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач
  • гарно все перемішуємо
  • розділяємо на чотири частини
  • на терці натераємо яблука разом зі шкіркою
  • усю масу ділимо на три частини
  • застеляємо нашу круглу формочку пергаментом
  • на дно всипаємо першу порцію сухого тіста
  • далі закладаємо шар яблук
  • все притискаємо ложкою
  • і так само рівномірно чергуємо всі наступні повтори
  • натираємо на тертці масло з морозилки
  • масляну крихту рівномірно насипаємо поверх пирога
  • шпажкою робимо в пирозі дірочки
  • годину запікаємо наш пиріг в духовці при температурі 180 градусів
  • масло “піде” в середину пирога.

Готовий смаколик стане золотистим на вид та смачним на смак!

яблучний пиріг

Фото: gettyimages

Швидкий пиріг з яблуками або шарлотка (простий рецепт)

Інгредієнти:

  • пів кілограма твердих кислих яблук
  • 160 г цукру
  • 160 г борошна
  • чотири яйця
  • дрібка солі.

Покроковий рецепт приготування шарлотки:

  • нарізаємо яблука кубиками
  • добряче збиваємо яйця з цукром і дрібкою солі
  • борошно просіюємо в цукрово-яєчну суміш та обережно перемішуємо
  • нашу формочку застеляємо пергаментом і змащуємо вершковим маслом, присипаємо легенько борошном
  • вливаємо половину тіста у формочку
  • викладаємо зверху половину нарізаних яблук
  • знову заливаємо тістом (друга половина)
  • викладаємо зверху решту яблук
  • випікаємо в духовці пів години при температурі 180 градусів.

Смакуйте!

 

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