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Пишний високий бісквіт у мультиварці. Рецепт приготування
Високий, м'який та пишний бісквіт - мрія будь-якої ґаздині. Такий бісквіт зазвичай готують на основі борошна та добре збитих яєць
Інгредієнти:
- П’ять яєць
- Дрібка солі
- Цукор – 180 г
- Ванільний цукор – один пакет
- Пшеничне борошно – 140 г
- Розпушувач – одна чайна ложка
Покроковий рецепт приготування бісквіта в мультиварці:
- застеляємо на дно мультиварки пергамент
- змащуємо стінки маслом
- додаємо до білків сіль
- збиваємо міксером до утворення піни
- поступово додаємо цукор
- додаємо ванільний цукор
- продовжуємо збивати сім хвилин
- поступово додаємо жовтки
- продовжуємо збивати
- додаємо борошно і розпушувач
- вимішуємо тісто
- викладаємо тісто у мультиварку
- печемо одну годину й двадцять хвилин в режимі "Випічка".
Фото: ga.org.ua
Смачного!
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