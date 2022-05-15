Після 9 травня в Україну в'їжджає більше людей, ніж виїжджає
Протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення потоку на в'їзд людей в Україну
Про це повідомила Державна прикордонна служба у фейсбук.
"Протягом останніх днів зберігається тенденція щодо збільшення кількості громадян, що повертаються до України. За минулу добу прибули майже 46 тисяч осіб, з них понад 42 тисячі – українці", – йдеться у повідомленні.
При цьому за добу 14 травня через західні кордони України з ЄС та Молдовою виїхало більше 37 тис. людей, більшість із них – 22 тис. громадян – перетнули польский кордон.
Загалом за минулу добу 14 травня європейський та молдовський кордон з Україною перетнули майже 84 тис. людей та понад 20 тис. транспортних засобів.
Крім того, 14 травня прикордонники оформили 259 вантажівок з гуманітарною допомогою.
- Нагадаємо, на Сумщині запровадили додаткові обмеження до завершення воєнного стану.
- В Україні запрацювало електронне розмитнення гуманітарних вантажів.
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