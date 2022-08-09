Після деокупації Херсона розпочнеться звільнення Запорізької області, - капелан Національної гвардії Кравчук

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що основні військові дії будуть розгортатись в Херсонській області. Очевидно, що наші війська чекають поки росіяни стягнуть на цей напрямок більше техніки та живої сили. Теж саме стосується і Запорізького напрямку. Після деокупації Херсона буде звільнена тимчасово окупована територія Запорізької області", - розповів Кравчук.

Капелан зауважив, що військове командування ЗСУ намагається мінімізувати втрати українських військових.

"Наше військове командування цінує життя наших бійців. Наступальні дії повʼязані з великими втратами. Тому наші контрнаступальні дії йдуть повільно, проте вони успішні й з мінімальними втратами", - додав він.

Протягом минулої доби, 8 серпня, на Південному напрямку українські захисники ліквідували 23 військових РФ, а також знищили ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72 та самохідну гаубицю "Мста-С".

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