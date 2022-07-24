Після потужної зливи вулицями Сочі пливуть машини
У російському місті Сочі після потужної зливи десятки автомобілів опинились у водяній пастці
Відео з місць подій поширюють місцеві telegram-канали.
Сочі паралізоване через зливи. Затоплені будинки, вулиці, торгові центрі. Чимало ситуацій, коли росіяни не мають можливості повернутись додому.
Автомобілі буквально тонуть на вулицях російського міста.
Синоптики наголошують, що сезон дощів у Сочі лише почався і на місто чекає ще не одна злива.
Відео з Сочі:
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