Після потужної зливи вулицями Сочі пливуть машини

Відео з місць подій поширюють місцеві telegram-канали.

Сочі паралізоване через зливи. Затоплені будинки, вулиці, торгові центрі. Чимало ситуацій, коли росіяни не мають можливості повернутись додому.

Автомобілі буквально тонуть на вулицях російського міста.

Синоптики наголошують, що сезон дощів у Сочі лише почався і на місто чекає ще не одна злива.

Відео з Сочі:

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