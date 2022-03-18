Після повної синхронізації електромереж України і ЄС ціна за електрику може знизитися, – міністр енергетики

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Еспресо. TV".

"Коли синхронізуються ринки та здійснюватиметься комерційний обмін електроенергією, то ціни на неї можуть дещо знизитися. Цьому сприятиме економічніша робота генерувального обладнання, зниження кількості обмежень для відновлюваної енергетики, за яку все одно треба платити, а також зменшення обсягів так званих гарячих резервів потужності", - сказав Герман Галущенко

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