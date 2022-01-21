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Після "програшу" в Київраді "слуги народу" вдалися до брудних маніпуляцій, – Сюмар

21 січня, 2022 п'ятниця
15:15
Новини

Сюмар: "Прикро, що влада і ціла владна партія "слуг народу" – дрібні "фейкомети"

Після того, як 20 січня Київська міська рада більшістю голосів підтримала звернення до Верховної Ради, Офісу президента та Офісу генпрокурора щодо недопущення політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка та інших опозиційних політиків, провладна партія "Слуга народу" вдалася до брудних маніпуляцій. Про це написала народна депутатка України від партії "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

"Прикро, що влада і ціла владна партія "слуг народу" – дрібні "фейкомети"… Ще більш прикро, коли фейк і відверту маніпуляцію запускає дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба (лідерка київської команди партії "Слуга народу" – ред.)", – зазначила депутатка Верховної Ради.

За словами Сюмар, представники партії "Слуга народу" та провладні коментатори у соцмережах "перекрутили" її слова під час виступу у Київраді, звинувативши у "обміні голосування за звернення проти політичних переслідувань" на забудову столичного екопарку "Осокорки".

Народна депутатка наголосила, що "Європейська Солідарність", навпаки, жодним чином не збиралася розмінюватися підтримкою звернення на забудову Екопарку Осокорки. За її словами, до цього вдалися представники фракції "Батьківщини" у Київраді, "яка хоче забудувати парк і тільки в обмін на підтримку цього рішення (звернення про політичні переслідування – ред.) дає голоси", – зазначила депутатка.

Вікторія Сюмар вважає, що "торгуватися такими речами в ціннісних питаннях – неправильно". "Ви вважаєте інакше, Женю? Це не політика. За такими дрібними маніпуляціями ви відверто втрачаєте совість і гідність. Прикро", – написала вона.

Нагадаємо, що фракція партії "Європейська Солідарність" у Київраді послідовно виступає проти забудови території екопарку "Осокорки", на місця якого планують звести 25 багатоповерхівок. Зокрема, депутат від "ЄС" Олександр Супрун наголошував, що територію цієї зеленої зони можна назвати "кондиціонером" прилеглих територій житлових масивів. Крім того, екопарк розташований поруч із сміттєспалювальним заводом "Енергія", станцією теплопостачання "Позняки" і Бортницькою станцією аерації, і він суттєво зменшує негативний вплив цих об’єктів на екологічний стан Дарницького району столиці.

До слова, депутат Київради від "Європейської Солідарності" Сергій Таран на брифінгу заявив, що перед позачерговим засіданням Київської міської ради депутати від "Слуги народу" отримали інструкцію з покроковим планом як діяти, щоб зірвати розгляд звернення про політичний тиск на опозицію.

Як повідомлялося, перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що столична влада готова підтримати громадську ініціативу щодо створення парку "Осокорки". 

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