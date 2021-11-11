Після провалу спецоперації по "вагнерівцях" довіра міжнародних партнерів до Зеленського зникла, - Турчинов

Про це заявив секретар РНБО (2014-2019р.), керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу, пише пресслужба партії "ЄС".



"До 2019 року у нас була дуже активна співпраця на рівні спецслужб України і наших партнерів. Завжди така важлива, чутлива інформація доводилась керівництву України, зокрема Президенту Порошенку по цим каналам", – сказав він.



Турчинов зазначив, що тепер міжнародні партнери Україні вимушені застосовувати засоби масової інформації для передачі важливих сигналів.



"Після провалу операції щодо затримання "вагнерівців", після того, як весь світ дізнався, що саме політичне керівництво зрадило свою країну, скомпрометувавши власні силові структури, безумовно довіра фактично зникла", – наголосив керівник Центрального штабу "ЄС".



"Тепер наші стратегічні партнери повинні інформувати Україну через засоби масової інформації. Це серйозна проблема, тому що довіра не відновлюється за добу чи навіть за рік. Це одна з головних втрат, яку ми понесли завдяки чинному керівництву нашої держави", – резюмував Турчинов.



"Україна не має власних військових супутників. Ми завжди використовували інформацію, супутникові знімки, іншу військову аналітику, в тому числі щодо розташування російських військ, від наших стратегічних партнерів. І я хочу підкреслити, що ніколи ця інформація не була недостовірною. Ніколи вона не була другорядною. Це було надійне, якісне інформування партнерів. І ми завжди були вдячні за таку допомогу", – переконаний Турчинов.



"Виникає питання – а чому керівництво країни, зокрема президент Зеленський санкціонували у своїх "темниках" таке нахабне ставлення до наших стратегічних партнерів? До інформації, яка в першу чергу повинна турбувати не президента США, не очільника Пентагону – вона в першу чергу повинна турбувати військово-політичне керівництво України. Тому що це загроза для нас". – наголошує Турчинов.



"Білорусь перетворюється на військовий плацдарм Російської Федерації. Днями Лукашенко заявив, що він відкрив повітряний простір для військової авіації РФ. Підтягування резервів і до наших кордонів, і до кордонів Білорусі створює безпосередню загрозу для безпеки України", – резюмує Турчинов.



"Чому українське керівництво стало "адвокатами Путіна"? Це повторення ситуації з провалом операції щодо затримання "вагнерівців". Тоді вони не хотіли дратувати керівництво Росії успішною операцією наших спецслужб. І зараз вони знову бояться дратувати Путіна", – переконаний Олександр Турчинов.



Як відомо, протягом останніх тижнів у західних ЗМІ була оприлюднена інформація щодо суттєвого нарощення російських військ та озброєння біля кордонів з Україною. Про це повідомили видання The Washington Post, Politico, CNN та інші медіа.



Українська влада не визнавала достовірними ці дані і звинувачувала ЗМІ у нагнітанні ситуації.