Після війни ми побачимо дуже суттєвий розвиток економічного ринку України, - експерт із залучення інвестицій
Виконавчий директор ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" Сергій Цівкач переконаний, що інвестиції в Україну окупляться дуже швидко
Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.
"У першу чергу люди, які хочуть інвестувати в Україну, вони розумні в плані ведення бізнесу, тому що інвестиції в Україну окупляться дуже швидко", - сказав Сергій Цівкач.
Виконавчий директор ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" зазначив, що Україна матиме суттєвий розвиток економічного ринку після завершення війни проти Росії.
"Чим швидше закінчиться війна, чим швидше настане наша перемога, тим скоріше ми побачимо дуже суттєвий розвиток економічного ринку. Але навіть зараз, під час цих військових дій, ми бачимо інвестиційні проєкти, які реалізуються в Україні", - додав він.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.06
Купівля 40.06Продаж 40.79
-
EUR
Купівля 38.45Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе