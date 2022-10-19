Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо.

"У першу чергу люди, які хочуть інвестувати в Україну, вони розумні в плані ведення бізнесу, тому що інвестиції в Україну окупляться дуже швидко", - сказав Сергій Цівкач.

Виконавчий директор ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" зазначив, що Україна матиме суттєвий розвиток економічного ринку після завершення війни проти Росії.

"Чим швидше закінчиться війна, чим швидше настане наша перемога, тим скоріше ми побачимо дуже суттєвий розвиток економічного ринку. Але навіть зараз, під час цих військових дій, ми бачимо інвестиційні проєкти, які реалізуються в Україні", - додав він.

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