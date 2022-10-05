Питання до влади, які завжди на часі

Фахівці з комунікації відзначають, що в певні моменти окремі слова та звороти набувають актуальності, починають жваво лунати в суспільному просторі, роблять кар’єру фронтменів, хоча раніше десятиліттями провадили скромне життя схимників на сторінках словників. Одним із ключових зворотів сучасного українського дискурсу стало "не на часі". Зафіксоване ще в словниках Уманця та Спілки (в архаїчній формі "не на часї") і Голоскевича, нині воно перетворилося на могутній анестетик, яким в умовах найбільшої та найжорстокішої після Другої світової війни в Європі влада тамує певні прояви суспільного невдоволення її колишньою і поточною політикою.

Що ж, про смертельну загрозу інфаркту від тромбу комунікацій у системі "індивід – суспільство – держава" та про масштабні проблеми з цим в Україні докладніше напишу іншим разом. До розмови про минулі промахи неодмінно доведеться повернутися після нашої спільної перемоги, яка не спише крові, страждань, руйнувань тощо. А сьогодні – лише коротка нотатка на маргінесах інформаційного потоку.

Отож, кейс перший. Уже не раз мені трапляються новини про затримання і суд над 72-річним львів’янином, який, за словами прокуратури, навів російські ракети на яворівський полігон. Старого нікому не шкода, бо той керував колись "Російським рухом", співпрацював з КҐБ/ФСБ як донощик і цим пишався, ніс усіляку маячню в соціальних мережах до самого арешту. І тут у мене вмикається червоний сигнал перестороги. Здоровий глузд підказує: який же шпигун ходитиме вулицями ворожого міста з розкритим парашутом за плечима і в шапці-вушанці з червоною зіркою? Звідки міг бодай щось дізнатися про секретний об’єкт, щільно оточений блокпостами, пенсіонер, ніяким боком не причетний до війська та військової таємниці? Ну хіба довідатися в Вікіпедії координати доволі чималого за розмірами полігону. А старі совєтські мапи з позначенням казарм і складів, може навіть уточнені завдяки космічним фотографіям загального вжитку, у російських бандитів-ракетників і без нього були. Між тим, за даними американських мас-медій, московитські ракети влучили саме туди, де ночували курсанти, та в склади, звідки зовсім нещодавно перед ударом встигли вивезти в безпечніше місце легендарні "Джевеліни". Тобто, джерелом убивчої інформації був хтось інший, хто реально мав доступ до таємниці. А з дурнуватого старого виразно роблять цапа-відбувайла, щоб не шукати, або навіть вивести з-під підозр реальних винуватців. У "справі Шеремета" українська прокуратура цілком себе дискредитувала, і хоча 72-річний львівський русофіл є абсолютним антиподом Антоненка, Кузьменко і Дугарь, проте загальна схема надто схожа. Найбільша загроза від таких сумнівних "розслідувань" ота, що справу начебто "замикають", але прихований ворог і далі стримить у системі й чекає нагоди завдати нового болючого удару.

Другий кейс сьогодні сформулював знаний громадський активіст (нині захищає Україну у лавах ЗСУ, - Ред.) Ігор Луценко, який спитав: чому Іран розробив власні бойові дрони, а українцям роками перешкоджають це зробити та на інституційному, і на приватному рівні? Одразу застережуся, що це частина ширшої проблеми нищення власного збройного виробництва, що змушує просити дорогі (хоча й далебі ефективні!) іноземні зразки, швидкість надходження яких обернено пропорційна кількості пролитої нашими військовими й цивільними співгромадянами крові. Так, іранські дрони деренчать, наче мопеди, несуть порівняно (з ракетами та важкими авіабомбами) незначний заряд. Але ж летять на 2 тисячі кілометрів, і через низьку висоту польоту їх складно упіймати радарами! Чому, запитує Ігор Луценко на мережній сторінці censor.net, "цілі відділи у спецслужбах і органах правопорядку отримують зарплати з наших коштів за те, що вони слідкують, щоб ніхто з пересічних українців не міг займатися розробкою зброї для захисту країни"? Чому "зараз фактично в Україні розробки приватними компаніями ударних бпла заборонено"? Чому, попри величезну просунутість українських інженерів і айтішників у порівнянні підсанкційним Іраном, наші державні зброярські структури не займаються цими грізними та цілком досяжними у виготовленні засобами ураження ворога? Сподіваюся, після кривавих ударів по Одесі, Миколаєву, Білій Церкві, пошуки відповідей пожвавішають.

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Автор – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету