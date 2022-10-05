Питання до влади, які завжди на часі
Громадянський обов'язок велить уважно дивитися владі на руки. Звісно, під час кривавої війни, питання до влади мусять бути сформульовані коректно, проте вони мусять лунати, бо інакше ми не зможемо тримати в здоровому стані усю систему. Ось для прикладу два кейси, обрані з інформаційного потоку, на запитання про які притомна влада мусить відповісти
Фахівці з комунікації відзначають, що в певні моменти окремі слова та звороти набувають актуальності, починають жваво лунати в суспільному просторі, роблять кар’єру фронтменів, хоча раніше десятиліттями провадили скромне життя схимників на сторінках словників. Одним із ключових зворотів сучасного українського дискурсу стало "не на часі". Зафіксоване ще в словниках Уманця та Спілки (в архаїчній формі "не на часї") і Голоскевича, нині воно перетворилося на могутній анестетик, яким в умовах найбільшої та найжорстокішої після Другої світової війни в Європі влада тамує певні прояви суспільного невдоволення її колишньою і поточною політикою.
Що ж, про смертельну загрозу інфаркту від тромбу комунікацій у системі "індивід – суспільство – держава" та про масштабні проблеми з цим в Україні докладніше напишу іншим разом. До розмови про минулі промахи неодмінно доведеться повернутися після нашої спільної перемоги, яка не спише крові, страждань, руйнувань тощо. А сьогодні – лише коротка нотатка на маргінесах інформаційного потоку.
Отож, кейс перший. Уже не раз мені трапляються новини про затримання і суд над 72-річним львів’янином, який, за словами прокуратури, навів російські ракети на яворівський полігон. Старого нікому не шкода, бо той керував колись "Російським рухом", співпрацював з КҐБ/ФСБ як донощик і цим пишався, ніс усіляку маячню в соціальних мережах до самого арешту. І тут у мене вмикається червоний сигнал перестороги. Здоровий глузд підказує: який же шпигун ходитиме вулицями ворожого міста з розкритим парашутом за плечима і в шапці-вушанці з червоною зіркою? Звідки міг бодай щось дізнатися про секретний об’єкт, щільно оточений блокпостами, пенсіонер, ніяким боком не причетний до війська та військової таємниці? Ну хіба довідатися в Вікіпедії координати доволі чималого за розмірами полігону. А старі совєтські мапи з позначенням казарм і складів, може навіть уточнені завдяки космічним фотографіям загального вжитку, у російських бандитів-ракетників і без нього були. Між тим, за даними американських мас-медій, московитські ракети влучили саме туди, де ночували курсанти, та в склади, звідки зовсім нещодавно перед ударом встигли вивезти в безпечніше місце легендарні "Джевеліни". Тобто, джерелом убивчої інформації був хтось інший, хто реально мав доступ до таємниці. А з дурнуватого старого виразно роблять цапа-відбувайла, щоб не шукати, або навіть вивести з-під підозр реальних винуватців. У "справі Шеремета" українська прокуратура цілком себе дискредитувала, і хоча 72-річний львівський русофіл є абсолютним антиподом Антоненка, Кузьменко і Дугарь, проте загальна схема надто схожа. Найбільша загроза від таких сумнівних "розслідувань" ота, що справу начебто "замикають", але прихований ворог і далі стримить у системі й чекає нагоди завдати нового болючого удару.
Другий кейс сьогодні сформулював знаний громадський активіст (нині захищає Україну у лавах ЗСУ, - Ред.) Ігор Луценко, який спитав: чому Іран розробив власні бойові дрони, а українцям роками перешкоджають це зробити та на інституційному, і на приватному рівні? Одразу застережуся, що це частина ширшої проблеми нищення власного збройного виробництва, що змушує просити дорогі (хоча й далебі ефективні!) іноземні зразки, швидкість надходження яких обернено пропорційна кількості пролитої нашими військовими й цивільними співгромадянами крові. Так, іранські дрони деренчать, наче мопеди, несуть порівняно (з ракетами та важкими авіабомбами) незначний заряд. Але ж летять на 2 тисячі кілометрів, і через низьку висоту польоту їх складно упіймати радарами! Чому, запитує Ігор Луценко на мережній сторінці censor.net, "цілі відділи у спецслужбах і органах правопорядку отримують зарплати з наших коштів за те, що вони слідкують, щоб ніхто з пересічних українців не міг займатися розробкою зброї для захисту країни"? Чому "зараз фактично в Україні розробки приватними компаніями ударних бпла заборонено"? Чому, попри величезну просунутість українських інженерів і айтішників у порівнянні підсанкційним Іраном, наші державні зброярські структури не займаються цими грізними та цілком досяжними у виготовленні засобами ураження ворога? Сподіваюся, після кривавих ударів по Одесі, Миколаєву, Білій Церкві, пошуки відповідей пожвавішають.
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Автор – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
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