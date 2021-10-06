Питання національної безпеки: Шмигаль доручив Нафтогазу та Укргазвидобуванню збільшити видобуток власного газу

Про це Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Перед керівництвом Нафтогазу та Укргазвидобування уряд ставить чітку задачу наростити видобуток власного газу", - сказав Шмигаль.



Він зазначив, що уряд надав для цього всі інструменти: передав ділянки для видобутку, надав ліцензії на видобуток та розподіл продукції.



"Збільшення такого видобутку - це питання національної безпеки", - підкреслив прем'єр.



За його словами, у світі відбувається масштабна енергетична криза. Так, ціна на газ на європейських біржах ледь не в десять разів перевищує ціни, які були минулого року, встановлюючи історичний максимум. Також зростають ціни на нафту і вугілля, що призводить до зупинки окремих підприємств і галузей промисловості у світі.



"Російська Федерація фактично продовжує свій шантаж, аби країни ЄС дозволили ввести в експлуатацію Північний потік-2. Франція, Іспанія, Чехія, Греція, Румунія вже закликали Європейський Союз розслідувати ситуацію із газовою кризою", - наголосив Шмигаль.



Стосовно ситуації в Україні очільник уряду зауважив, що у підземних газосховищах є 19 млрд куб.м газу, що є достатнім обсягом для проходження опалювального сезону.

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