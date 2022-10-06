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Пітт відреагував на звинувачення Джолі щодо побиття її та дітей

6 жовтня, 2022 четвер
12:14
Таблоїд Бред Пітт

Представник голлівудського актора Бреда Пітта заперечив, що колишній чоловік Анджеліни Джолі бив її та дітей на борту приватного літака в 2016 році

Про це йдеться у заяві, що потрапила у розпорядження CNN.

Представник актора та колишнього чоловіка Анджеліни Джолі Бреда Пітта назвав останні звинувачення актриси "повністю неправдивими". Ідеться про інформацію, яку актриса виклала у судовому позові проти свого колишнього чоловіка.

Джолі та Пітт борються за продаж Джолі своєї частки їхньої спільної французької виноробні Chateau Miraval. Джолі продала свою половину виноробні у 2021 році Tenute del Mondo, дочірній компанії Stoli Group, підконтрольній російському олігарху Юрію Шефлеру.

Пітт подав до суду на Джолі в лютому, стверджуючи, що вони з Джолі уклали угоду про те, що ніхто не продаватиме свою частину без згоди іншого.

У своєму зустрічному позові Джолі стверджує, що такої угоди ніколи не було і що вона продала свою частину виноробні, намагаючись здобути "фінансову незалежність" від Пітта і "отримати своєрідний мир та закрити цю глибоко болючу та травматичну главу свого життя та їхніх дітей".

  • У судових документах Джолі поділилася більш детальною інформацією про ймовірний інцидент у приватному літаку 14 вересня 2016 року, за п'ять днів до того, як вона подала на розлучення.
  • У розділі зустрічного позову Джолі під назвою "Чому Джолі розлучилася з Піттом" документ стверджує, що перед прибуттям в аеропорт Пітт посварився з одним із їхніх шести дітей, яким на той момент було від 8 до 15 років. У заяві стверджується, що в літаку Джолі запитала Пітта, "що сталося?" і що Пітт продовжував словесно нападати на неї, а потім через півтори години "затягнув" її до ванної кімнати, "схопив Джолі за голову і тряс її, а потім схопив її за плечі і трусонув знову, перш ніж штовхнути у стіну ванни".
  • У вересні 2016 року ФБР розслідувало Пітта за ймовірне жорстоке поводження з дітьми. Однак влада так і не порушила кримінальну справу проти лауреата чисельних нагород у кіно
  • Бред Пітт та Анджеліна Джолі офіційно розлучились 12 квітня 2019 року.
  • Розлучення видалось складним для обох зірок, Пітт називав його в коментарях ЗМІ "жахливим"
  • При розлученні батьків лише старший син Меддокс підтримав матір, якому Джолі вирішила залишити весь свій спадок 
  • Нещодавно зʼявилась інформація, що Бред Пітт закрутив з молодшою на 27 років за нього моделлю

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Культура
скандал
Анджеліна Джолі
Бред Пітт
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