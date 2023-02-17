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Півмільярда на телеконтент: Dozorro підрахували, скільки державних коштів витратили на марафони і програми для "Дому"

17 лютого, 2023 п'ятниця
18:06
Суспільство

Найбільше держкоштів отримала компанія "Кінокіт" на телепродукт для каналу "Рада" — 292 мільйони гривень. "1+1" та "СЛМ" виробили новин для марафону на 74 млн грн кожна. Майже стільки ж коштували сумарно два розважальні шоу для каналу "Дом"

Проєкт Dozorro Transparency International Ukraine порахував, скільки державних коштів витратили на виробництво різних частин телемарафонів "Єдині новини" та "FreeДом", а також деяких програм для державного каналу "Дом", у 2022 році та що вже закупили на 2023-ій. Про це аналітик Dozorro Ярослав Пилипенко написав у своїй колонці на "Українській правді". 

Загалом, за даними аналітиків, на виробництво телепродукту за 2022 рік держава витратила щонайменше пів мільярда гривень. А на 2023 рік на виробництво контенту заклали в бюджет ще майже 2 мільярди гривень. 

Як випливає з наведених цифр, найбільшу частину з цієї суми отримала компанія "Кінокіт". 

Отож, 23 лютого 2022 року парламентський телеканал "Рада" уклав п’ять контрактів з ТОВ "Кінокіт" на 180 млн гривень на виробництво різних телевізійних програм. Фірма перемогла в мистецькому конкурсі, тому договори уклали за переговорною процедурою.  

"Кінокіт" за договором мав розробити: 

Утім, як пише Dozorro, оскільки формат "Єдиних новин" не сприяв створенню різнопланових програм, суму за контрактами з ТОВ "Кінокіт" зменшили до 39,6 млн грн. 

Водночас, за даними Spending, "Кінокіт" отримав від "Ради" загалом 147 млн грн.  з них 107,7 млн переказали за договором, який аналітики не змогли знайти в системі Prozorro. "Імовірно, його не опублікували. Замовники мали таку можливість у перші місяці повномасштабної війни. Однак в актах, за якими здійснювали проплати, вказано, що це кошти за створення телепередач "Єдині новини#UAразом", — пояснюють у Dozorro. 

Крім того, "Кінокіт" отримав два замовлення від державного підприємства "Центр захисту інформаційного простору України":  

  • на розроблення та виготовлення відеоінформаційної продукції до Дня захисників і захисниць України вартістю 5 млн грн
  • у листопаді на виробництво аудіовізуальних продуктів на 19,5 млн гривень. Ймовірно, йдеться саме про контент для "Єдиного марафону".   

Загалом від різних замовників у 2022 році "Кінокіт" отримав 172,6 млн грн. 

Уже на початку 2023 року канал "Рада" уклав з "Кінокітом" договір на виробництво програм конкретно для телемарафону вартістю 120 млн грн. Послуги включають розробку програм під робочими назвами "Новини", "Спеціальні репортажі", "Репортажі мережі корпунктів", "Лайв", "Виїзні студії", "Розмовні студії" та "Документальні проєкти". 

Як писав "ДМ", компанія знову перемогла на мистецькому конкурсі з-поміж трьох претендентів.  

Сумарно у 2022-23 роках на виробництво "Кінокіт" отримав з бюджету вже 292,6 млн гривень.

Як з’ясували журналісти Bihus.info, компанія "Кінокіт" пов’язана із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Співвласниками компанії "Кінокіт" є колишній генпродюсер "1+1" Володимир Оселедчик та акторка з Одеси Юлія Дроздова. Обидва пов'язані із Українською кіношколою, яку заснувала дружина Кирила Тимошенка — Альона Тимошенко (Оселедчик є лектором, а Дроздова там навчалась).

Крім того, державний Центр захисту інфопростору України фінансував витрати на марафон "Єдині новини" і для інших розробників. Зокрема, у листопаді-грудні 2022-го кошти з бюджету також отримали:

  • ПАТ "Телеканал "Інтер"" — 15 млн грн (оплачено); 
  • ТОВ "СЛМ Новини" (ICTV) — 15 млн грн (оплачено); 
  • ТОВ "Телерадіокомпанія Студія 1+1" — 15 млн грн (оплачено); 
  • ТОВ "Ми-Україна" — 7 млн грн (оплачено); 

Крім того, 5,7 млн грн коштував бюджету новорічний концерт "Єдині. У Новий Рік разом!" тривалістю 2 години, договір на який уклали з ТОВ "Телеодин". Підрядник мав забезпечити розробку сценарію, кастинг артистів, їхній супровід під час зйомок, зйомку та монтаж самого концерту. 

Як пише Dozorro, ТОВ "Телеодин" створене у 2010 році. 100% його акцій належать ТОВ "Телерадіокомпанія "Український молодіжно-музичний канал М1"". За даними сервісу YouControl, кінцевими бенефіціарами останньої є зокрема Микола Баграєв, Віктор та Олена Пінчуки. 

Щодо телеканалу "FreeДом", до виробництва контенту для нього, окрім редакцій держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ), залучені також медіагрупи "1+1", Starlight Media та "Інтер Медіа Груп", а до липня 2022 року ще й медіагрупа "Україна".  

МПІУ уклало контракти на створення контенту для "FreeДому" у липні, а потім ще у листопаді з: 

При цьому договір з новинною групою "Україна" припинили у липні, оскільки компанія SCM Ріната Ахметова вийшла з медійного бізнесу.

Загалом на виробництво телепродукту від державних замовників отримали: 

ПАТ "Телеканал "Інтер"" — 49,7 млн гривень, 
ТОВ "СЛМ Новини" — 73,6 млн гривень,  
"1+1 продакш" — щойнаменше 74 млн гривень. 
На виробництво програм для телеканалу "Дом", який теж перебуває в управлінні державної Мультимедійної платформи іномовлення, торік провели закупівель на понад 30 млн гривень. 

Зокрема, на ворибництво телевізійного проєкту "Ранок Вдома" з фірмою ТОВ "Оверкат студіо" у 2022 році уклали 5 контрактів на загальну суму 13,4 млн грн. Перші два — ще до початку російського вторгнення, решту — у жовтні та грудні минулого року.   

Вже у січні 2023 року з "Оверкат студіо" уклали новий договір на виробництво 120 випусків "Ранок Вдома" загальною вартістю 32 млн грн.  

Сумарно виробництво "Ранку Вдома" склало вже 45,4 млн гривень. 

Як пише Dozorro, київська "Оверкат студіо" була створена в жовтні 2021 році Миколою Бородаєм. А в грудні 2021 року засновником і директором став Микола Толстих із Києва, що є продюсером шоу "Ранок Вдома". 

Ток-шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець" виробляє ТОВ "Сан філмс", з яким минулого року уклали два договори сумарно на 7,4 млн грн. Один контракт на виробництво шести випусків шоу сумою 6,5 млн грн (1 млн грн за 1 випуск) підписали в листопаді. Ще один випуск за 888 тисяч грн придбали у грудні. Обидва договори оплачені. 

У 2023-му році з ТОВ "Сан філмс" вже уклали договір на виробництво 37 випусків "Тихого вечора". Сума контракту склала 32,8 млн грн (880 тисяч гривень за випуск).  

Сумарно виробництво "Тихого вечора" склало вже 40,2 млн гривень. 

Продюсером програми є Андрій Боутьонок. Як пише Dozorro, ТОВ "Сан Філмс" було зареєстроване в Києві у жовтні 2021 року. Засновником і директором є Сергій Сторожев із Маріуполя. Він відомий як режисер, зокрема фільмів "Присвячення Єві" (2023), "Мій милий дім" (2020) і серіалу "Колір помсти" (2021). 

Інформаційно-розважальне комедійно-аналітичне денне шоу "День вдома" ("Вдома на хвилі") замовили у липні в ТОВ "З Продакшн". 18 випусків цього шоу обійшлися в 6,2 млн грн, договір уклали в липні.  

Раніше, ще в лютому 2022 року, МПІУ уклало два договори з ТОВ "З Продакшн" на виробництво 43 серій шоу "Вдома на хвилі" загальною вартістю 14,8 млн грн. Однак через російську агресію договори розірвали. Продюсером шоу є Юлія Юхмич.  

Як пише Dozorro, київське ТОВ "З Продакшн" засноване у 2017 році та належить директорці Тетяні Алтуховій. Попереднім власником був Владислав Матяш, який очолював канал "112 Україна" (нині під санкціями РНБОУ за фінансування тероризму), а ще раніше працював у "1+1 Медіа". 

ТОВ "Вавейв Філмс" виготовляло для "Дому" політичну передачу "Перевага" (ефірна назва — "Топ-шоу"). Договори уклали ще до 24 лютого 2022 року. За одним з них підприємство створило 10 серій за 2,2 млн грн, за іншим — 6 серій за 1,3 млн грн.  

Також фірма працювала над проєктами: 

Як пише Dozorro, столична "Вававейв Філмс" належить киянці Катерині Чігір, а керує фірмою Юрій Калиновський, який раніше був її власником. Загалом за 2022 рік компанія отримала з бюджету 6 млн грн. 

Автор тексту: Роман Мельник, "Детектор медіа".

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