"Північ-Спецодяг" презентувала нову програму лояльності для фізичних та юридичних осіб

З моменту заснування організація стала відомою тим, що виробляла високоякісний спецодяг. Згодом з'явилися супутні групи товарів, наприклад, робоче взуття, рукавички та багато інших засобів індивідуального захисту. У межах нової програми лояльності магазин прагне надати ще більше переваг, а також залучити нових покупців.

Як це працює?

На сайті інтернет-магазину в кожній карті товару є підказка "Цей товар можна купити дешевше". При натисканні на підказку відкривається список, у якому є 6 "порогів цін". Ціна, за якою клієнт може придбати продукцію, залежить від загального обороту його замовлень за останні 90 днів. У персональній інформації можна побачити, яка ціна товару доступна в цей момент. Також системою рахується сума, на яку потрібно зробити замовлення, щоб перейти на наступний поріг і придбати ту саму позицію за нижчою ціною.

Як узяти участь?

Участь у програмі лояльності розпочнеться автоматично після оплати першого замовлення. При наступному замовленні програма агрегуватиме оборот за попередні три місяці. Якщо протягом 90 днів не було зроблено жодного замовлення, система автоматично повертається до базової "ціни 1".

В Особистому кабінеті передбачено окрему вкладку, яка дублює назву "Програма лояльності". У ній зберігається повна персональна інформація клієнтської активності. Щоб отримати доступ, необхідно зареєструватися на сайті та підтвердити обліковий запис за допомогою електронної пошти або телефону.

Які вигоди для юридичних осіб?

Переваги програми будуть особливо цінними для бізнесу. "Північ-Спецодяг" об'єднує постачальників на платформі mestprom за допомогою інноваційної "Програми лояльності". Це дає можливість купувати товари будь-яких постачальників за найбільш вигідними цінами. Чому це круто? Відповідь проста: покупець отримує знижку на загальний чек набагато більше, порівняно з малими покупками у багатьох різних організацій.

Розділ "Для юридичних осіб" доступний у персональному кабінеті. Щоб здійснювати замовлення від імені компанії (у статусі юрособи), необхідно заповнити кілька обов'язкових полів. Ця інформація потрібна для точного формування первинної документації та реєстрації податкових документів.

Варто зазначити, що "Північ-Спецодяг" продовжує вдосконалюватися як у продуктовому, так і в технічному та технологічному видах своєї діяльності. Сьогодні це нова прогресивна програма лояльності, разом із тим дуже непогані можливості для клієнтів магазину.