Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини "Північ-Спецодяг" презентувала нову програму лояльності для фізичних та юридичних осіб
PR

"Північ-Спецодяг" презентувала нову програму лояльності для фізичних та юридичних осіб

6 листопада, 2023 понедiлок
12:19
Новини

Інтернет-магазин "Північ-Спецодяг" займає провідну позицію на ринку професійного захисного екіпірування. Сьогодні компанія має чудову новину – запуск нової програми лояльності для своїх клієнтів. Нова система обіцяє вигідніші ціни та низку ексклюзивних плюшок, які порадують багатьох

З моменту заснування організація стала відомою тим, що виробляла високоякісний спецодяг. Згодом з'явилися супутні групи товарів, наприклад, робоче взуття, рукавички та багато інших засобів індивідуального захисту. У межах нової програми лояльності магазин прагне надати ще більше переваг, а також залучити нових покупців.

Як це працює?

На сайті інтернет-магазину в кожній карті товару є підказка "Цей товар можна купити дешевше". При натисканні на підказку відкривається список, у якому є 6 "порогів цін". Ціна, за якою клієнт може придбати продукцію, залежить від загального обороту його замовлень за останні 90 днів. У персональній інформації можна побачити, яка ціна товару доступна в цей момент. Також системою рахується сума, на яку потрібно зробити замовлення, щоб перейти на наступний поріг і придбати ту саму позицію за нижчою ціною.

Як узяти участь?

Участь у програмі лояльності розпочнеться автоматично після оплати першого замовлення. При наступному замовленні програма агрегуватиме оборот за попередні три місяці. Якщо протягом 90 днів не було зроблено жодного замовлення, система автоматично повертається до базової "ціни 1".

В Особистому кабінеті передбачено окрему вкладку, яка дублює назву "Програма лояльності". У ній зберігається повна персональна інформація клієнтської активності. Щоб отримати доступ, необхідно зареєструватися на сайті та підтвердити обліковий запис за допомогою електронної пошти або телефону.

Які вигоди для юридичних осіб?

Переваги програми будуть особливо цінними для бізнесу. "Північ-Спецодяг" об'єднує постачальників на платформі mestprom за допомогою інноваційної "Програми лояльності". Це дає можливість купувати товари будь-яких постачальників за найбільш вигідними цінами. Чому це круто? Відповідь проста: покупець отримує знижку на загальний чек набагато більше, порівняно з малими покупками у багатьох різних організацій.

Розділ "Для юридичних осіб" доступний у персональному кабінеті. Щоб здійснювати замовлення від імені компанії (у статусі юрособи), необхідно заповнити кілька обов'язкових полів. Ця інформація потрібна для точного формування первинної документації та реєстрації податкових документів.

Варто зазначити, що "Північ-Спецодяг" продовжує вдосконалюватися як у продуктовому, так і в технічному та технологічному видах своєї діяльності. Сьогодні це нова прогресивна програма лояльності, разом із тим дуже непогані можливості для клієнтів магазину.

Читайте також:
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
5 листопада, 2023 неділя
Як ФСБ готує свої ІПСО, фальшуючи Шевченка
Російський генерал-полковник Михайло Теплинський
4 листопада, 2023 субота
Дружина російського генерала Теплинського, який очолює окупантів на лівобережжі Херсонщини, зраджує йому з братом, - ЗМІ
кордон Польща
6 листопада, 2023 понедiлок
Польській військовий вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.2
    Купівля 37.2
    Продаж 37.81
  • EUR
    Купівля 39.61
    Продаж 40.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 листопада
13:16
Пресреліз
логотип телекангалу Еспресо
Сайт Еспресо вже без російської мови
13:14
електроенергія
В Україні зафіксовано профіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 6 листопада
12:55
Путін
Путін балотуватиметься на вибори у 2024 році, - Reuters
12:42
комендантська година
Окупанти на Херсонщині змінили тривалість комендантської години
12:27
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус вважає, що ракети Taurus не змінять правила гри у війні в Україні
12:23
Ексклюзив
мобілізація
У ВР розробляється альтернативний законопроєкт щодо другої вищої освіти для чоловіків призовного віку, - нардепка Піпа
12:22
Залужний
Закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві, - NYT
12:19
Tesla авто
Tesla планує випустити дешевший варіант електромобіля, - Reuters
12:11
Економіка рф
Російська економіка ризикує "перегрітися": британська розвідка назвала ймовірні причини
12:05
OPINION
Вікторія Сюмар
Не варто робити з союзників ідіотів...
11:49
Маріуполь
Для повного відновлення Маріуполя знадобиться 20 років, - міський голова
11:43
Ексклюзив
Андрій Магера
Матимуть зовнішньополітичні ризики: ексзаступник голови ЦВК Магера про вибори під час воєнного стану
11:30
ізраїльські солдати
Протягом минулої доби Ізраїль вдарив по понад 450 об’єктах та взяв під контроль військовий комплекс ХАМАС
11:27
Оновлено
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Вночі росіяни атакували південь України ракетами та дронами: на Одещині є поранені і руйнування
11:17
гепатит А
На Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей
11:15
Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ
Нічна атака на Одесу: від російських ракет постраждав художній музей, розташований у зоні охорони ЮНЕСКО
10:58
Голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін
В Україні є серійне виробництво дронів, які здатні літати на 1000 км, - голова ‎"‎Укроборонпрому"
10:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Патова чи не патова ситуація на фронті та хто понесе відповідальність за трагедію з 128-ю бригадою. Акценти світових ЗМІ 6 листопада
10:50
крилата ракта "Калібр"
Виготовили 115 штук лише за місяць: у ГУР озвучили кількість ракет, які є в запасах окупантів
10:42
Оновлено
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Катару Аль Тані
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
10:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 листопада: скільки дають за долар та євро
10:30
Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
Йорданія десантувала термінову меддопомогу до Гази
10:22
На Вінничині чоловік коригував удари РФ по об’єктах Укрзалізниці: його підозрюють у держзраді
Коригував удари РФ по об’єктах Укрзалізниці: мешканця Вінничини підозрюють у держзраді
10:15
Британія і Україна
Велика Британія відкликає частину персоналу посольства з Лівану та радить британцям покинути країну
10:07
Іван Федоров, мер Мелітополя
З 1 січня окупанти штрафуватимуть мелітопольців без паспортів РФ і оформлюватимуть їх як іноземців, - мер Федоров
10:03
OPINION
Ростислав Павленко
Про політику перемоги
10:00
вічний вогонь
6 листопада: День визволення Києва від фашистських загарбників
09:44
Ексклюзив
підводний човен класу "Борей"
Росія зберігає ядерну риторику: Згурець про запуск балістичної ракети "Булава" та підводного ракетного крейсера "Борей"
09:43
МВФ
Місія МВФ розпочала роботу в Україні: переглядатимуть виконання програми розширеного фінансування
09:39
кіт Степан
Американські вчені назвали головну причину, чому не можна перегодовувати котів
09:34
КНДР
КНДР планує втретє спробувати запустити супутник-шпигун цього місяця, - Yonhap
09:18
Єврокомісія
"Європейські євреї знову живуть у страху": Єврокомісія назвала антисемітські акції мерзенними діями проти цінностей Європи
09:09
Китай
Уздовж кордону М'янми з КНР сталися сутички між повстанцями та силами хунти, Пекін закликав м'янманську владу до співпраці
08:38
Мілош Земан
Земан назвав своє ставлення до Путіна помилкою і "найбільшою невдачею", а самого диктатора - "нерозумною людиною"
08:20
збита ракета, Київ 9 травня
Вночі Повітряні сили знищили 15 з 22 "шахедів" та ракету Х-59
08:04
OPINION
Віктор Каспрук
Чи зіграє остання ставка Путіна?
08:00
OPINION
Володимир Зеленський
Зеленський: Відповідальний лідер чи "наполеон"?
07:59
Оновлено
Армія РФ за добу на фронті втратила 4 танки, 14 артсистем і 880 військових, - Генштаб
07:56
За тиждень сапери Держспецслужби транспорту знешкодили понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів
07:54
Атомна субмарина США
На Близький Схід прибула атомна субмарина США
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV