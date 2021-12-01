План з видобутку вугілля у листопаді виконали на 107%: отримали понад 2 млн тонн

Про це повідомляє профспілка працівників вугільної промисловості України.

Вуглевидобувні підприємства усіх форм власності в Україні виконали місячний план на 107%.

Водночас державні шахти досягли рівня 68% та видобули 339 545 тонн вугілля.

Найбільше породи добуло вугільне об'єднання Дніпропетровської області "ДТЕК Павлоградвугілля" - 1 370 141 тонна від загального показника, виконавши план на 98%.

У Донецькій області отримали 1 018 765 тонн. Водночас, на державних шахтах регіону рівень видобутку знизився у порівнянні із плановим завданням: за місяць вони видобули 237 797 тонн.

Крім того, підприємства Луганської області за місяць добули 19 535 тонн вугілля, у Львівській області - 78 103 тонни та 2 110 тонн у Волинській.

У профспілці зазначають, що з початку року 26 617 084 тонни вугілля видобули в Україні. Відтак, підприємтсва виконали план на 106%.



Нагадаємо, заступник міністра енергетики Максим Немчинов повідомив, що Російська Федерація блокує поставки вугілля з Казахстану до України, тому країна фактично знаходиться в стані енерговійни.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що сім кораблів із вугіллям "Panamax" йдуть в Україну, і вони закриють потреби до кінця опалювального сезону.

30 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні стабілізувалася ситуація із постачанням вугілля на теплові електростанції.

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