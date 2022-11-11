Планові вимкнення електроенергії 12 листопада застосують у Києві та семи областях

Про це повідомили у НЕК "Укренерго"

"Завтра, 12 листопада, діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. У інших областях України відключення не прогнозуються", – зазначено в повідомленні.

Водночас в Укренерго просять українців і надалі ощадливо користуватися електроприладами, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

У ніч з 10 на 11 листопада російський агресор завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області. Через пошкодження в електромережах ситуація в енергосистемі ускладнилась: у кількох областях довелося запроваджувати екстрені вимкнення електроенергії

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