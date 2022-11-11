Планові вимкнення електроенергії 12 листопада застосують у Києві та семи областях
Обмеження споживання електроенергії 12 листопада застосують у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській і Полтавській областях
Про це повідомили у НЕК "Укренерго"
"Завтра, 12 листопада, діятимуть планові відключення 00:00 – 24:00 у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. У інших областях України відключення не прогнозуються", – зазначено в повідомленні.
Водночас в Укренерго просять українців і надалі ощадливо користуватися електроприладами, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.
-
У ніч з 10 на 11 листопада російський агресор завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області. Через пошкодження в електромережах ситуація в енергосистемі ускладнилась: у кількох областях довелося запроваджувати екстрені вимкнення електроенергії
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.63
-
EUR
Купівля 39.71Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе