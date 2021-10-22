Плануєте поїздку? Антиген-тест до COVID-19 лише за 290 грн

З 21 жовтня в Україні, у зв’язку з підвищенням захворюваності на коронавірус, введені в дію нові карантинні обмеження: міжрегіональні перевезення можуть здійснюватись лише за умови, якщо водії та пасажири, віком від 18 років, мають:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не раніше ніж за 72 години до дня поїздки;

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

або документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини;

або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом ПЛР або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Для того, щоб здати тестування в медичній лабораторії "Ескулаб" за спеціальною пропозицією, потрібно при реєстрації у відділенні показати електронний або паперовий варіант квитка, де видно дату поїздки, а також прізвище та ім’я пасажира.

Відділення лабораторії "Ескулаб", які знаходяться найближче до вокзалів:

м. Львів:

вул. Городоцька, 35

Чупринки, 38,

Суботівська, 2

Кульпарківська, 64а

м. Київ:

бульвар Лесі Українки, 3,

Чоколівський бульвар, 22,

вул. Довженка, 3.

м. Луцьк:

проспект Соборності, 38

проспект Грушевського, 14

м. Рівне:

вул. Міцкевича, 30

м. Чернівці:

вул. Садова, 6

м. Ужгород:

проспект Свободи, 25/1

м. Тернопіль:

вул. Замкова, 8

м. Івано-Франківськ:

вул. В’ячеслава Чорновола, 52/3

м. Хмельницький:

вул. Красовського, 26

З адресами усіх відділень лабораторії,можна ознайомитися за посиланням https://esculab.com/regions.

Окрім того, нагадуємо, що здати тестування на виявлення коронавірусу можна в аеропортах "Бориспіль" та "Львів".

Будьте в безпеці – подорожуйте з "Ескулаб"!