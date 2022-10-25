На платформі WhatsApp стався глобальний збій по всьому світі
25 жовтня користувачі платформи обміну повідомленнями WhatsApp повідомляють про проблеми у роботі сервісу. На збій в системі скаржаться користувачі практично по всьому світі
Інформацію підтверджують на сайті статусу служби Down Detector.
Про несправності платформи повідомляли близько 11 години у вівторок. Вже після 13 години додаток знову почав працювати, повідомляли деякі українські користувачі.
Як пише ВВС, представник компанії Meta прокоментував ситуацію так: "Ми знаємо, що деякі люди зараз мають проблеми з надсиланням повідомлень, і ми працюємо над відновленням WhatsApp для всіх якомога швидше".
У WhatsApp близько двох мільярдів активних користувачів у всьому світі.
Додаток, який пропонує наскрізне шифрування повідомлень, є популярним методом групового спілкування. Це одна з найпопулярніших платформ обміну повідомленнями, в Україні нею часто користуються з міркувань безпеки. Вважається, що повідомлення там важче контролювати спецслужбам.
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