На платформі WhatsApp стався глобальний збій по всьому світі

Інформацію підтверджують на сайті статусу служби Down Detector.

Про несправності платформи повідомляли близько 11 години у вівторок. Вже після 13 години додаток знову почав працювати, повідомляли деякі українські користувачі.

Як пише ВВС, представник компанії Meta прокоментував ситуацію так: "Ми знаємо, що деякі люди зараз мають проблеми з надсиланням повідомлень, і ми працюємо над відновленням WhatsApp для всіх якомога швидше".

У WhatsApp близько двох мільярдів активних користувачів у всьому світі.

Додаток, який пропонує наскрізне шифрування повідомлень, є популярним методом групового спілкування. Це одна з найпопулярніших платформ обміну повідомленнями, в Україні нею часто користуються з міркувань безпеки. Вважається, що повідомлення там важче контролювати спецслужбам.

Нагадаємо, в окупованому російськими військами Херсоні майже повністю зник інтернет

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb